Medien: Mislintat hat "explosives Bündnis" geschmiedet

Sven Mislintat erlebt mit dem VfB Stuttgart eine sportliche Talfahrt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gelang auch am 23. Spieltag nicht der ersehnte Befreiungsschlag. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum sprach Sportchef Sven Mislintat seinem Trainer Pellegrino Matarazzo dennoch eine Jobgarantie aus - eine Entscheidung mit Zündstoff-Potenzial.

"Fußball ist auch ein Ergebnissport", musste VfB-Sportchef Sven Mislintat zwar nach dem Remis gegen Bochum bei "Sky" einräumen, machte zugleich aber klar: "Dem verschließen wir uns nicht".

Stuttgart steckt als Tabellenvorletzter inmitten einer sportlichen Krise, zuletzt gewann die Matarazzo-Elf Mitte Dezember am 15. Spieltag drei Punkte in der Liga.

Dennoch will Mislintat an Cheftrainer Matarazzo festhalten und mit dem 44-Jährigen zur Not auch den Gang in die zweite Liga antreten.

Jene Jobgarantie wertete der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe nun als "explosives Bündnis". Denn: Sollte etwa der als sportliche Kompetenz im Stuttgarter Aufsichtsrat und Präsidium vertretene Rainer Adrion über Mislintats Kopf hinweg anders entscheiden, würde der Sportchef dies sicherlich nicht folgenlos über sich ergehen lassen, so das Fachblatt.

Wirbel um angebliche One-Man-Show beim VfB Stuttgart

Trainer und Sportchef zugleich zu verlieren, können sich die Schwaben jedoch keineswegs leisten. Zudem: In Ex-Profi Thomas Hitzlsperger hatte eine Führungsperson mit Fußballkompetenz ihren Abschied im Sommer als Vorstandsboss und Sportvorstand bereits angekündigt.

Unterdessen sorgte zuletzt Kritik an Sven Mislintat rund um den VfB für Unruhe. Der 49-Jährige ziehe bei den Schwaben eine One-Man-Show ab, so etwa Ex-Trainer Armin Veh.

Mislintat tat jene Berichte "mit einem Lächeln ab", auch weil er zuvor schon von seinen Kollegen Rückendeckung erhalten hatte. Sowohl Trainer Matarazzo als auch Klub-Präsident Claus Vogt hatten ihn in Schutz genommen.

Mislintat hob derweil hervor: "Wir haben eine sehr gute, angeregte Kommunkations- und konstruktive Streitkultur, wir wollen genau das, uns gegenseitig herausfordern. Und da werde ich nicht derjenige sein, der das aufbricht."