Pressestimmen: "Der BVB fährt weiter fröhlich Achterbahn"

Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia via www.imago-image

Der BVB erlebte am Sonntag gegen Gladbach einen fast perfekten Tag

Mit einem 6:0-Schützenfest gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der BVB am Sonntag den Frust von der Seele geschossen. In der Presselandschaft findet sich am Tag darauf viel Lob - aber auch Unverständnis für die fehlende Konstanz bei Borussia Dortmund. Die Pressestimmen zum Kantersieg der Rose-Elf:

Bild: "Dieser Sieg tut weh – trotz Schützenfest! Dortmund gewinnt 6:0, demontiert Gladbach, verliert aber mit Reyna und Zagadou zwei Spieler. Der BVB motzt und zaubert sich aus dem Euro-Tief!"

kicker: "Borussia Dortmund hat sich nach der bitteren Niederlage in der Europa League rehabilitiert. Beim 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach ging vor allem Kapitän Reus voran."

Spiegel: "Borussia Dortmund hat Borussia Mönchengladbach zerlegt und bleibt damit in der Fußball-Bundesliga sechs Punkte hinter Tabellenführer Bayern München auf Platz zwei. 6:0 (2:0) gewann der BVB eine Begegnung, in der für Dortmund gefühlt mehr auf dem Spiel stand als nur drei Punkte. Nur: So souverän, wie sich das Ergebnis liest, lief die Partie aus Dortmunder Sicht nicht."

ntv: "Der BVB fährt weiter fröhlich Achterbahn. Auf das 2:4-Debakel gegen die Glasgow Rangers folgt ein spektakuläres 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Kapitän Reus ist an fünf Treffern beteiligt. Youngster Reyna steht erstmals seit langer Zeit in der Startelf, verlässt den Platz früh unter Tränen."

Süddeutsche Zeitung: "Der BVB demütigt Gladbach mit 6:0 - und stürzt die Borussia noch tiefer in die Abstiegsgefahr. Die Gastgeber wirkten gar nicht mal so besonders aggressiv, aber wie so oft nach blamablen Vorstellungen rissen sie sich auch diesmal zusammen. Das genügte, um schwache und in dieser Verfassung abstiegsgefährdete Gladbacher mit 6:0 (2:0) zu demütigen."

Ruhr Nachrichten: "Der Blamage folgt die Gala: BVB zerlegt Gladbach – und überrascht sich selbst - Binnen drei Tagen von der Hölle in den Himmel! Borussia Dortmund beantwortet die Glasgow-Blamage mit einer 6:0-Gala gegen Mönchengladbach. Neue personelle Sorgen trüben jedoch die Stimmung."

FAZ: "Eine große Frage bleibt bei den Dortmundern nach diesem effizient und am Ende spektakulär herausgespielten 6:0-Erfolg im strömenden Regen gegen Borussia Mönchengladbach, mit dem der Klub seine gute Bundesligabilanz ausbaute, unbeantwortet: Warum schwanken die Leistungen dieses Teams innerhalb weniger Tage derart zwischen den Extremen?"

Rheinische Post: "So bleibt Borussia bis zum Ende unten drin. Das 0:6 in Dortmund erlebte Adi Hütters Mannschaft zwar beim Tabellenzweiten. Doch die erneute Klatsche hinterlässt besorgniserregende Eindrücke für die kommenden Wochen."