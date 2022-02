Überraschung: Neuer zurück im Bayern-Training

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Manuel Neuer stand beim FC Bayern wieder auf dem Trainingsplatz

Nach seiner Knie-OP musste sich Manuel Neuer auch am Sonntag beim Spiel des FC Bayern gegen Greuther Fürth von Backup Sven Ulreich vertreten lassen. Doch immerhin gab es auf dem Genesungsweg des Routiniers nun einen Lichtblick.

Wie die Münchner über Twitter mitteilten, absolvierte Neuer am Montag erstmals seit der Operation am Knie wieder ein Lauftraining an der Säbener Straße. Die "Bild" schrieb, der Schlussmann habe mit Fitness-Trainer Simon Martinello eine individuelle Einheit durchgeführt. Der erste Lauf des Schlussmann habe etwa 20 Minuten gedauert.

Bereits am Wochenende hatte sich Neuer über Instagram bei seinen Fans gemeldet und eine baldige Rückkehr in Aussicht gestellt. "Es geht mir sehr gut. Alles verläuft wie geplant und ich mache gute Fortschritte", schrieb er.

Neuer hatte beim FC Bayern im Januar wegen einer Blessur am rechten Knie für Besorgnis gesorgt. Nachdem der 35-Jährige wochenlang mit Schmerzen zu kämpfen hatte, musste er Anfang Februar schließlich am Meniskus operiert werden.

Servus, Manu! 👋@Manuel_Neuer absolvierte heute erstmals wieder ein Lauftraining an der Säbener Straße. 🏃‍♂️#MiaSanMia pic.twitter.com/cszGlvI5BJ — FC Bayern München (@FCBayern) 21. Februar 2022

Der FC Bayern hatte nach der OP kommuniziert, der Kapitän werde "wochenlang" fehlen. In den Medien wurde über eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen spekuliert. "Sport1" schrieb zuletzt, dass ein Comeback Anfang April wohl realistisch sei.

Neuer im CL-Viertelfinale beim FC Bayern zurück?

Am 5. und 6. April steigen die Hinspiele im Viertelfinale der Champions League. Es wurde bereits gemunkelt, dass der Termin für Neuers Eingriff mit Blick auf diese Spiele geplant worden sei.

Allerdings muss sich der Rekordmeister für die Runde der letzten acht Teams erst noch qualifizieren. Im Rückspiel gegen RB Salzburg (1:1 im Hinspiel) sowie in mindestens den nächsten vier Bundesliga-Spielen wird dabei weiterhin Ulreich zwischen den Pfosten stehen.

Der Neuer-Stellvertreter hatte in seinen bisherigen Einsätze ordentliche Leistungen gezeigt, schwerwiegende Patzer waren dem ehemaligen Stuttgarter nicht unterlaufen. Als Anführer und Taktgeber wird Neuer aber in München dennoch schmerzlich vermisst.