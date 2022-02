Nächste Bayern-Kehrtwende bei Tolisso?

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Corentin Tolisso wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen

Nächste Kehrtwende im Poker um Corentin Tolisso? Nachdem der Franzose in Diensten des FC Bayern zuletzt wieder mit guten Leistungen überzeugte, wurde mancherorts über eine Vertragsverlängerung spekuliert. Doch dazu wird es wohl trotz seiner überzeugenden Auftritte nicht kommen.

Selbst die deutliche Leistungssteigerung von Corentin Tolisso im Trikot des FC Bayern in den letzten Wochen wird die Verantwortlichen wohl nicht dazu bewegen, dem Franzosen eine Vertragsverlängerung anzubieten. Das berichtet "Sport1".

Tolissos überzeugende Auftritte hätten nichts an der kritischen Einschätzung der Münchner Chefetage gegenüber dem Weltmeister geändert, will der Sender erfahren haben. Heißt: Eine Trennung im Sommer ist deutlich wahrscheinlicher als ein Verbleib.

Der Mittelfeldspieler soll sich laut "Sport1" mittlerweile zwar vorstellen können, noch länger beim deutschen Rekordmeister zu bleiben. Doch selbst wenn ihm Hasan Salihamidzic und Co. einen neuen Vertrag vorlegen sollten, wird dieser wohl nicht annähernd den Vorstellungen des 27-Jährigen entsprechen. Dazu, so die Überzeugung der Bayern-Bosse, hat der Weltmeister seine Klasse in den letzten Jahren schlicht zu selten auf den Platz gebracht.

FC Bayern mehrere Wochen ohne Tolisso

Ob sich Tolisso auch mit deutlich geringeren Bezügen zufrieden geben würde, ist nicht bekannt. Durchaus wahrscheinlich ist aber, dass dem Franzosen im Sommer bessere Angebote als das der Münchner vorliegen werden. Mit der AS Roma, Atlético Madrid, Real Madrid und dem FC Barcelona wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche namhafte Klubs mit seiner Verpflichtung im Sommer 2022 in Verbindung gebracht.

Eigenwerbung wird der Franzose in den nächsten Wochen nicht betreiben können. Im Bundesligaspiel gegen Fürth zog sich der 27-Jährige wieder mal eine Verletzung zu. Diesmal ist es zwar "nur" ein Muskelfaserriss im Oberschenkel, trotzdem wird er dem Team laut "Bild" rund drei bis vier Wochen fehlen.