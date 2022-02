PSG zündet nächste Stufe im Haaland-Poker

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Könnte den BVB im Sommer verlassen: Erling Haaland

Der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain hat im Poker um BVB-Star Erling Haaland die nächste Stufe gezündet und spanischen Medien zufolge direkten Kontakt zum Lager des Norwegers aufgenommen. Grund für die Kontaktaufnahme soll eine Verschiebung der Verhandlungen sein.

Welcher Klub im Kampf um die Unterschrift von Erling Haaland die besten Karten hat, wissen nur der Norweger selbst und sein Anhang um Vater Alf-Inge und Berater Mino Raiola. Auch aus diesem Grund haben zahlreiche Vereine den Kampf um den Stürmer immer noch nicht aufgegeben. Viele rechnen sich immer noch realistische Chancen aus. Paris Saint-Germain ist einer dieser Vereine.

Die katalanische Zeitung "Sport" berichtet nun von einer Kontaktaufnahme der PSG-Verantwortlichen zum Stab von Erling Haaland. In den Gesprächen sollen die Pariser darum gebeten haben, mit den Verhandlungen noch "ein paar Wochen" warten zu können. Der Grund: Erst in diesen paar Wochen - die Rede ist von Mitte März - wird sich entscheiden, was mit Kylian Mbappé passiert.

Verlässt Mbappé die Pariser und wechselt wie erwartet zu Real Madrid, braucht PSG dringend einen namhaften Nachfolger. Erling Haaland wäre in den Augen von Klubchef Nasser Al-Khelaifi der perfekte und wohl auch einzige Kandidat.

PSG droht Super-GAU bei Haaland-Absage

Sollte Haaland sich schon frühzeitig für einen anderen Klub entscheiden, droht PSG am Ende nicht nur ohne den Norweger, sondern auch ohne Mbappé dazustehen. Sollte Mbappé aber wechseln und Haaland noch verfügbar sein, wollen die Pariser laut "Sport" jedes Angebot toppen, das dem Noch-Dortmunder bis dato auf dem Tisch liegt, um diesen Super-GAU zu verhindern.

Dass die Franzosen Haaland ein sehr überzeugendes Gehaltspaket präsentieren werden, steht außer Frage. "Sport" schreibt, dass die große Sorge der Pariser auch eine andere ist - nämlich die Frage, ob Haaland sich überhaupt vorstellen kann, in die Ligue 1 zu wechseln.

Glaubt man bisherigen Medienberichten, dann ist dies nicht der Fall. Dort hieß es stets, der Norweger würde am liebsten in Spanien spielen, könne sich aber auch einen Wechsel nach England vorstellen. Frankreich spielt in seinen Planungen hingegen keine Rolle.