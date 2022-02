Aubameyang setzt sich für Dembélé-Verbleib bei Barca ein

Xavi Urgeles via www.imago-images.de

Dembélé (li.) und Aubameyang (re.) spielten schon beim BVB zusammen

In der Saison 2016/17 holten Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang mit Borussia Dortmund den DFB-Pokal. Gut viereinhalb Jahre später stehen die früheren BVB-Stars mindestens bis zum Saisonende gemeinsam beim FC Barcelona unter Vertrag. Geht es nach Aubameyang darf das sogar noch länger der Fall sein.

Beim 4:1-Sieg am zurückliegenden Wochenende in Valencia wirbelten Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé wieder wie zu besten BVB-Zeiten. Erstgenannter erzielte gleich drei Treffer, Letztgenannter trug eine Vorlage zum Gesamterfolg bei.

"Es ist etwas ganz Besonderes, weil wir in Dortmund ein unglaubliches Jahr hatten und er ein unglaublicher Spieler ist", sagte Aubameyang nach der Partie zu "Mundo Deportivo" mit Blick auf seinen französischen Mitspieler und fügte lobend an: "Ousmane ist einer der Besten am Ball."

Doch trotz der guten Stimmung ist das Zusammenspiel zwischen Aubameyang und Dembélé nur auf Zeit angelegt. Denn der Vertrag des Außenbahnspielers läuft im Sommer aus. Zuletzt konnten sich der 24-Jährige und der Verein nicht auf eine Verlängerung einigen, ursprünglich sollte Dembélé sogar noch im Winter verkauft werden. Doch es kam anders.

Sonderlob für Aubameyang und Dembélé

Nun setzt sich Aubameyang sogar dafür ein, dass der Rechtsaußen über den Sommer hinaus bei den Katalanen bleibt. "Ich bin wirklich froh, dass er hier ist", erklärte der Stürmer weiter und verriet: "Als ich kam, habe ich ihm gesagt: 'Bruder, du solltest bei Barca bleiben'."

Trotz aller gescheiterter Bemühungen, Dembélé im Januar loszuwerden, scheint Barcelona-Trainer Xavi mittlerweile Frieden mit dem Verbleib des Offensivmannes geschlossen zu haben. "Er wird uns sicher bis zum Saisonende helfen, weil er ein großartiger Spieler ist", lobte der Coach den Franzosen zuletzt.

Und auch für Aubameyang gab es nach dem deutlichen Erfolg beim FC Valencia warme Worte. "Er hat in seiner ganzen Karriere Tore geschossen. Er ist gut im Strafraum. Er ist erfahren, intelligent, bescheiden und positiv. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Die Tore werden ihm Selbstvertrauen geben", freute sich der Trainer.