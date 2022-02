Lukasz Piszczek glaubt an BVB-Comeback

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Elf Jahre lang spielte Lukasz Piszczek beim BVB

Elf Jahre lang spielte Lukasz Piszczek bei Borussia Dortmund, bevor der 36-Jährige sich im letzten Sommer schließlich verabschiedete, um in seine polnische Heimat zurückzukehren. Doch auch von dort aus bleibt der Blick des Fanlieblings weiter auf den BVB gerichtet.

"Ich fühle mich noch so, als wäre ich in der Kabine dabei, weil ich noch sehr eng mit den Kollegen bin", verriet Piszczek gegenüber "Sport1". Deshalb ist der Abwehrspieler, der mittlerweile in Polens 4. Liga aktiv ist, derzeit aber aufgrund einer Verletzung ausgebremst wird, bestens darüber im Bilde, weshalb die Leistungen seiner früheren Mitspieler in dieser Saison so arg schwanken.

"Die Verletzungen spielen eine große Rolle innerhalb der Truppe. So kann man gar nicht die nötige Stabilität finden", gab Piszczek einen tieferen Einblick und fügte an: "Die Spieler werden ständig ausgetauscht, der Trainer hat keine große Wahl."

Trotzdem versucht auch Piszczek das Positive zu sehen: Der 6:0-Sieg am zurückliegenden Wochenende gegen Gladbach sei "gut" gewesen, "das kann Aufwind geben", so der 36-Jährige.

Piszczek: BVB hat "die Eier" für einen 3:0-Sieg

Für seinen Ex-Klub geht es unter der Woche am Donnerstagabend (21:00 Uhr LIVE bei RTL und RTL+) in Glasgow gegen die Rangers weiter. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel steht die Borussia mit dem Rücken zur Wand. "Wir haben bei uns im Sender Barca gegen Neapel übertragen, aber nebenbei habe ich den BVB geschaut", sagte Piszczek, der als TV-Experte im polnischen Fernsehen aktiv ist. "Ich war im Studio sehr sauer und konnte mich nicht richtig konzentrieren."

Hoffnungen setzt Piszczek darauf, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde: "Das kann uns helfen. Wir müssen ein frühes Tor erzielen, am besten mit einem 2:0 in die Pause gehen und dann das dritte machen", erklärte der Rechtsverteidiger in "Wir"-Form, beinahe, als wäre er noch Teil des Kaders.

"Hoffentlich dreht die Mannschaft das noch. Es sieht auf den ersten Blick nicht gut aus, aber ich glaube fest dran, dass die Mannschaft das noch schafft", zeigte sich Piszczek siegessicher. "Die Mannschaft hat die Eier dazu, dass sie dort 3:0 gewinnt!"