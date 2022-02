Zirkzee spricht über Bayern-Zukunft und Nagelsmann-Kritik

Philippe Crochet via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee ist vom FC Bayern an den RSC Anderlecht ausgeliehen

Nach einer schwierigen Phase beim FC Bayern blüht Joshua Zirkzee mittlerweile beim RSC Anderlecht auf. Dennoch hofft der Angreifer weiterhin darauf, sich eines Tages in München durchzusetzen.

Mit 14 Toren sowie acht Vorlagen in 33 Pflichtspielen spielt Joshua Zirkzee aktuell die beste Saison seiner noch jungen Karriere.

Bis zum Sommer ist der 20-Jährige noch vom FC Bayern an den RSC Anderlecht ausgeliehen. Beim belgischen Erstligisten ist der Niederländer endlich gesetzt und zahlt das Vertrauen von Trainer Vincent Kompany durch ansprechende Leistungen zurück.

"Ich genieße das Umfeld bei Anderlecht. Die Leute um mich herum geben mir viel Selbstvertrauen, das Trainerteam und auch meine Mitspieler", nannte Zirkzee im Interview mit "Spox" und "Goal" die Gründe für seinen Aufschwung.

FC Bayern: Kritik könnte Joshua Zirkzee "nicht egaler sein"

Beim FC Bayern musste sich die Nachwuchshoffnung hingegen hinter Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting anstellen, Spielzeit gab es deshalb zumeist nur in der zweiten Mannschaft der Münchner. Im vergangenen Sommer fiel Zirkzee dann auch noch durch eine leichtfertig vergebene Chance im Testspiel gegen Ajax Amsterdam auf.

So umkurvte der Mittelstürmer zunächst den gegnerischen Torhüter und dribbelte anschließend in einem provokant langsamen Tempo auf der leere Tor zu. Somit konnte ein Ajax-Verteidiger noch dazwischen grätschen, sodass sich Zirkzee anschließend Arroganz vorwerfen lassen musste.

"Mir persönlich hätte die Kritik nicht egaler sein können. Ich habe eine Chance vergeben, habe aber im Großen und Ganzen ein ordentliches Spiel gemacht. Ich hatte eigentlich eine gute Vorbereitung in München", blickte der achtfache niederländische U21-Nationalspieler auf die Szene zurück.

Joshua Zirkzee hofft auf Durchbruch beim FC Bayern

Trainer Julian Nagelsmann forderte anschließend "eine andere Seriosität" von Zirkzee. "In dem Moment hätte ich professioneller sein müssen", gestand der Youngster, fügte aber gleichzeitig an: "Es hätte mir nicht passieren dürfen, ist aber passiert: So what?"

Über seinen Wechsel zu Anderlecht habe er sich mit Nagelsmann "nicht unterhalten", verriet Zirkzee: "Die Entscheidung habe ich ganz alleine getroffen. Ich wollte unbedingt zu Anderlecht. Zum Glück hat Bayern diesen Plan unterstützt." Das letzte Gespräch mit Nagelsmann habe während der Saisonvorbereitung stattgefunden.

Trotz seiner Startschwierigkeiten unter dem neuen Bayern-Coach möchte sich Zirkzee langfristig in München durchsetzen. "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde", sagte der 20-Jährige: "Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich."

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der RSC Anderlecht mit einer festen Verpflichtung des Torjägers liebäugelt.