Kruse zeichnet düstere Prognose für Hertha BSC

Max Kruse wechselte im Winter von Union Berlin zum VfL Wolfsburg

Mit sechs Punkten aus den vergangenen drei Partien konnte sich der VfL Wolfsburg ein kleines Polster auf die Abstiegszone erarbeiten. Max Kruse stand dabei jeweils in der Startelf der Niedersachsen. Nun hat der Angreifer seine beiden Abstiegskandidaten genannt und dabei eine düstere Prognose für Hertha BSC getroffen.

Mit seinem Wechsel von Union Berlin zum VfL Wolfsburg sorgte Max Kruse in der abgelaufenen Winterpause für Aufsehen. Schließlich kämpft der Pokalsieger von 2015 in dieser Saison um den Klassenerhalt, anstatt wie in der Vorsaison um die Champions-League-Qualifikation zu spielen.

Nach einem Negativlauf zum Ende der Hinrunde hat sich der VfL Wolfsburg inzwischen stabilisiert und rangiert als Zwölfter fünf Punkte vor dem Relegationsplatz. Kruse scheint davon überzeugt zu sein, dass die Wölfe nicht bis zum Saisonende Richtung Tabellenkeller blicken müssen, immerhin plauderte der 33-Jährige auf seinem Twitch-Kanal nun munter über die direkte Konkurrenz.

Kruse tippt auf Hertha BSC als Absteiger

"Greuther Fürth ist ein sympathischer Verein, aber neun Punkte aufzuholen, wird schwierig. Hertha BSC ist auch ein Verein, der aufpassen muss. Der VfB Stuttgart macht für mich auch keinen stabilen Eindruck", analysierte Kruse die Lage der Liga: "Augsburg kennt Abstiegskampf, die sind eklig zu bespielen. Ich glaube nicht, dass es Arminia Bielefeld treffen wird."

Seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach sieht der Routinier nicht in akuter Gefahr. "Dass Gladbach absteigt, kann ich mir auch nicht vorstellen", so Kruse. Stattdessen legte sich der Ex-Nationalspieler auf zwei andere Absteiger fest. "Ich sage Fürth und Hertha steigen ab und Stuttgart muss in die Relegation", prophezeite Kruse.

Damit der Offensivspieler mit dem VfL Wolfsburg letztlich sogar nicht selbst zittern muss, benötigen die Niedersachsen weitere Erfolgserlebnisse. Am Samstag treffen die Wölfe auf Gladbach (15:30 Uhr).