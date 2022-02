Bundesliga-Konferenz mit BVB, SGE und Co. bei DAZN

via www.imago-images.de

Bundesliga-Konferenz mit BVB, Eintracht Frankfurt und Co. bei DAZN

Novum bei DAZN: Der Streamingdienst zeigt Mitte März erstmals Spiele der Fußball-Bundesliga in einer Konferenz. Unter anderem kommen Fans des BVB und Anhänger von Eintracht Frankfurt auf ihre Kosten.

Seit der Saison 2019/20 überträgt "DAZN" die Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga. Im Juli 2020 erwarb der Streamingdienst dann ein neues Rechtepaket der Deutschen Fußball Liga, welches insgesamt 106 Spiele, auch die Partien am Sonntag, beinhaltet.

Wie DAZN gegenüber "DWDL.de" bestätigte, wird es am 13. März bald erstmals eine Bundesliga-Konferenz beim Streamingdienst zu sehen geben.

BVB und Eintracht Frankfurt in der Konferenz

Der Grund dafür ist recht simpel: Am 26. Spieltag wird es vier Sonntagsspiele geben, da Eintracht Frankfurt und Bayern Leverkusen sicher noch in der Europa League vertreten sind und auch Borussia Dortmund und RB Leipzig den Einzug ins Achtelfinale schaffen können.

Aus Rücksicht auf die womöglich vier Teilnehmer aus der Bundesliga wurde der Spielplan umgebaut.

Um 15:30 Uhr steigt zunächst die Partie zwischen Leverkusen und dem 1. FC Köln. Für 17:30 Uhr sind dann zwei Begegnungen parallel terminiert: Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum und das Duell des BVB mit Arminia Bielefeld.

Diese beiden Partien bietet DAZN sowohl als Einzelspiel, als auch in der Konferenz an, so dass die Zuschauer kein Tor verpassen müssen.

Im Anschluss an die Zweier-Konferenz kommt es um 19:30 Uhr noch zum Duell zwischen Greuther Fürth und RB Leipzig.

Kein Freitagsspiel in der Bundesliga

Während also am Sonntag des 26. Spieltags vier Partien im Oberhaus ausgetragen werden und es die Konferenz-Premiere bei DAZN gibt, müssen die Bundesliga-Fans am Freitagabend auf die gewohnte Begegnung um 20:30 Uhr verzichten.

Dann steigen lediglich zwei Partien in der 2. Bundesliga, SV Darmstadt 98 gegen den SV Sandhausen sowie Hansa Rostock gegen Holstein Kiel. Anstoß hier ist jeweils um 18:30 Uhr. Die zweite Liga gibt es allerdings nur bei Sky zu sehen.