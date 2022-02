Ex-Gladbach-Star Bobadilla heuert bei Zweitligist an

Richard Callis via www.imago-images.de

Raúl Bobadilla spielte in Gladbach und Augsburg

Für den FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach erzielte Raúl Bobadilla einst immerhin 29 Treffer in 166 Bundesligaspielen. Nach seinem Abschied aus Deutschland wurde es ruhig um den Paraguayer. Nun zieht es Bobadilla zu einem Zweitligisten.

Als Raúl Bobadilla der Bundesliga im Sommer 2018 den Rücken kehrte, spülte sein Wechsel zu Argentinos Juniors in Buenos Aires, dem Heimatverein von Diego Maradona, immerhin 1,8 Millionen Euro in die Kassen von Borussia Mönchengladbach.

Sportlich überzeugt hatte der bullige Angreifer zuvor am Niederrhein nur sporadisch. 72 Einsätze im deutschen Oberhaus mit acht Treffern für Gladbach stehen in Bobadillas Statistik.

Zwei Engagements in Gladbach

Vor der Saison 2009/2010 war er von den Grasshoppers aus Zürich zur Borussia gewechselt. 2011 verliehen ihn die Gladbacher dann an Aris Saloniki, Anfang 2012 verkauften sie ihn zunächst an die Berner Young Boys.

Über Engagements beim FC Basel und beim FC Augsburg fand Bobadilla 2017 noch einmal den Weg zurück nach Gladbach.

Als er Deutschland ein Jahr später verließ, ging seine Odyssee weiter. Argentinos Juniors verlieh Bobadilla an Club Guaraní in seiner Heimat sowie an Fluminense. Ende 2021 endete sein Gastspiel dort.

Raúl Bobadilla zurück in Europa

Knapp zwei Monate später zieht es den Ex-Gladbacher nun zurück nach Europa, genauer gesagt wieder in seine ehemalige Wahlheimat Schweiz.

Zweitligist FC Schaffhausen sicherte sich die Dienste Bobadillas, wie der Klub am Montag mitteilte. Ins Training einsteigen soll Bobadilla, wenn er seine Arbeitserlaubnis erhalten hat.

Trainer Martin Andermatt, der in der Bundesliga beim SSV Ulm und bei Eintracht Frankfurt arbeitete, ist begeistert vom Neuzugang. "Ich habe ihn zwar noch nie selbst trainiert. Aber ich war ja in Deutschland bei Hannover angestellt, als er in der Bundesliga stürmte. Raúl kann den Unterschied ausmachen", schwärmte der Coach gegenüber der "Schaffhauser Nachrichten".

Ein Probetraining musste Bobadilla bei seinem neuen Verein nicht absolvieren. "Einen solchen Spieler muss man nicht testen, wir kennen seine Qualitäten", sagte Andermatt.