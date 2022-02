Tor-Wahnsinn! Lewandowski so gut wie 4 Weltstars zusammen

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern trifft und trifft

Robert Lewandowski schickt sich in der laufenden Bundesliga-Saison an, seinen erst im letzten Jahr aufgestellten Torrekord ein weiteres Mal zu verbessern. Nach 23 Spieltagen steht der Superstar des FC Bayern schon bei 28 Saisontoren, bis zur 41er-Marke aus dem Vorjahr fehlen also nur noch 13 Tore. Die überragende Torquote des Polen lässt sich auch anhand eines kuriosen Vergleichs dokumentieren.

Während der Bayern-Star und amtierende Weltfußballer auch in der laufenden Spielzeit unaufhaltsam trifft, hakt es bei seinen Vorgängern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in der aktuellen Spielzeit noch gewaltig.

Beide Megastars wechselten im letzten Sommer noch einmal den Verein. Messi zog es bekanntlich vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain in die Ligue 1, während Ronaldo von Juventus Turin zu seiner alten Liebe Manchester United zurückkehrte.

Von ihrer Topform sind die beiden populärsten Fußballer der Gegenwart seit ihrem Sommer-Wechsel noch ziemlich weit entfernt. Der 37-jährige Ronaldo traf in seinen 22 Premier-League-Einsätze für ManUnited bisher "nur" neun Mal. Bei Lionel Messi sieht die Torquote mit zwei Treffern in 15 Einsätzen sogar noch deutlich schlechter aus.

CR7 + Messi + Neymar + Mbappé = Lewandowski

Um die diesjährige Dominanz von Robert Lewandowski als europäischer Top-Torjäger zu verdeutlichen, lassen sich noch weitere Weltstars heranziehen: Insgesamt hat der 33-jährige Mittelstürmer des FC Bayern in der laufenden Saison mit seinen 28 Buden genau so viele Ligatreffer erzielt wie die genannten Lionel Messi (2) und Cristiano Ronaldo (9) plus die PSG-Stars Kylian Mbappé (13) und Neymar (4) zusammen.

Eine unglaubliche Quote des polnischen Nationalspielers, auch vor dem Hintergrund der dafür bestrittenen Meisterschaftsspiele in 2021/2022. Während Lewandowski wie eingangs erwähnt bisher 23 Bundesliga-Partien in der laufenden Saison bestritten hat, kommt das weltberühmte Quartett um CR7, Messi, Neymar und Mbappé auf satte 71 Einsätze in der Premier League beziehungsweise Ligue 1.

Trifft Lewandowski auch in den kommenden Wochen so unaufhaltsam weiter, entscheidet er das Duell im Alleingang gegen die vier anderen Superstars vielleicht tatsächlich für sich.