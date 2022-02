Schalke-Leihgabe Itakura trifft Zukunftsentscheidung

Revierfoto via www.imago-images.de

Ko Itakura ist eine der großen Entdeckungen beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04 ist Ko Itakura eine der Entdeckungen der Saison. Die Leihgabe von Manchester City ist aus der Innenverteidigung der Knappen nicht mehr wegzudenken - und hofft auf einen längeren Verbleib.

Der vergangene Spieltag der 2. Bundesliga lief für den FC Schalke wie geschmiert: Während die Königsblauen ihr Heimspiel gegen den SC Paderborn gewannen, patzten ausnahmslos alle Mitbewerber an der Tabellenspitze. Plötzlich ist Platz eins wieder zum Greifen nah. Entsprechend optimistisch ist Abwehr-Ass Ko Itakura.

"Zum Spitzenreiter sind es nur zwei Punkte. Deshalb halte ich es für möglich, selbst als Meister aufsteigen zu können", erklärte der Japaner im Interview mit der "Sport Bild". Dafür müsse man allerdings "nach vorne schauen" und "fokussiert bleiben".

Zweifel hegt Itakura jedoch nicht. "Für mich ist es keine Option, nicht aufzusteigen. Das ist nicht in meinem Kopf. Jeder Fußballer will in der höchsten Liga spielen. Und für mich ist ganz klar, dass das mit Schalke der Fall sein wird", kündigte der 25-Jährige vollmundig an.

FC Schalke 04: Itakura will bleiben

Der Defensivmann war Mitte August von Manchester City nach Gelsenkirchen gewechselt, im Zuge des Leih-Deals sicherte sich der Ruhrpott-Klub auch eine Kaufoption. Nach 20 überwiegend starken Einsätzen inklusive zwei Treffern spricht einiges für eine Aktivierung dieser Klausel.

Itakura selbst macht keinen Hehl daraus, bleiben zu wollen. "Ich fühle mich hier wohl und will längerfristig auf Schalke spielen", stellte der japanische Nationalspieler klar.

Gespräche über eine feste Verpflichtung habe es aber "noch nicht" gegeben, so der Shootingstar, der ergänzte: "Es ist auch nicht meine alleinige Entscheidung."

Itakura verrät: Hier ist bei Schalke 04 "noch Luft nach oben"

Sportlich sieht Itakura beim aktuellen Tabellenfünften durchaus noch Steigerungspotenzial. "Wir müssen uns beispielsweise noch dabei verbessern, während eines Spiels kleine taktische Änderungen umzusetzen. Da ist noch Luft nach oben", verriet er.

Es sei "in manchen Spielen so gewesen, dass vieles, was ursprünglich geplant war, am Ende nicht perfekt lief", gestand der Innenverteidiger: "Und da müssen wir als Team auch auf dem Platz und ohne Halbzeitbesprechung in der Lage sein, schnell herauszufinden, wieso etwas nicht funktioniert und wie wir es in dem Moment besser machen können."