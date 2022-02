So ist der Stand bei Bayerns Anführer-Trio

EIBNER/Sascha Walther

Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski feierten in der Bundesliga zusammengerechnet 28 Deutsche Meisterschaften, verkörpern seit Jahren auf ihren Positionen fußballerische Weltklasse. Nicht nur die Gier nach mehr und mehr Titeln eint das Anführer-Trio des FC Bayern, sondern auch ihre Vertragslaufzeit. Bei Neuer, Müller und Lewandowski laufen die Arbeitspapiere 2023 aus, sodass die Berichte um ihre sportliche Zukunft immer mehr zunehmen.

Einen unterschriftsreifen Vertrag über 2023 haben weder der Kapitän und Stammtorhüter (Neuer), noch der beste Vorbereiter im Team (Müller) oder der Top-Torjäger und Weltfußballer (Lewandowski) auf dem Tisch liegen.

Bei allen dreien soll die gegenwärtige Situation auch eine jeweils andere sein, vermeldete jetzt erneut die "Sport Bild".

So soll es bei Thomas Müller zuletzt immerhin "ein erstes Gesprächssignal" gegeben haben. Der FC Bayern will mit seinem Urgestein weiter verlängern, einen Müller-Abschied ins Ausland - aus England sollen der FC Everton und Newcastle United ihre Interesse bekundet haben - will sich in München ohnehin niemand vorstellen.

Auch beim langjährigen Stammtorhüter Manuel Neuer stehen die Zeichen weiterhin gut, mit dem 35-Jährigen noch einmal bis 2025 zu verlängern. Laut dem Fachmagazin verfolgt der mehrmalige Welttorwart, seine aktive Karriere beim deutschen Branchenprimus zu beenden und nicht mehr zu wechseln.

Star-Trio verdient pro Jahr rund 53 Millionen Euro beim FC Bayern

Große Verwunderung gibt es hingegen immer wieder darüber, dass mit Weltfußballer Robert Lewandowski offenbar noch gar keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben sollen.

Der Pole ist für den FC Bayern in der laufenden Saison so wertvoll wie niemals zuvor, hat in 30 Spielen in Bundesliga und Champions League bereits überrage

Trotzdem soll es mit dem polnischen Superstar aktuell nicht mal einen Termin über Vertragsgespräche geben, heißt es in der "Sport Bild" weiter.

Derzeit wird in München mit Spannung verfolgt, welcher Bayern-Star aus diesem Trio als erstes Bewegung in die Sache bringt. Klar ist, dass es für den FC Bayern unter dem Strich um extrem viel Geld geht, weshalb der Klub sich bei allen dreien noch in Zurückhaltung übt.

Nach momentanem Vertragsstand sollen die Spieler Neuer, Müller und Lewandowski als Spitzenverdiener bei den Bayern nämlich zusammen rund 53 Millionen Euro im Jahr verdienen.