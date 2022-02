Horror-Szenario droht: Mislintat-Zukunft hängt an Matarazzo

Alexander Keppler via www.imago-images.de

Sven Mislintat und Pellegrino Matarazzo stecken mit dem VfB Stuttgart in der Krise

Der Tiefflug des VfB Stuttgart hält weiter an. Seit Mitte Dezember warten die Schwaben auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Trotz der Misere hält der Klub weiter an Pellegrino Matarazzo fest. Sollte es aber doch zu einer Trennung kommen, droht ein echtes Horror-Szenario.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Sven Mislintat sein Schicksal an das von Matarazzo gebunden. Demnach verlässt auch der Sportdirektor den VfB Stuttgart, sollte der Trainer gehen müssen.

Im Falle einer Trainerentlassung stünde der VfB also ohne sportliche Führung da. Hinzu kommt, dass der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger vor dem Abschied steht. Der 39-Jährige wird von Alexander Wehrle, der Ende März vom 1. FC Köln kommen soll, abgelöst.

Noch genießt Matarazzo Rückendeckung bei den Stuttgartern - besonders von Mislintat selbst. "Fußball ist auch ein Ergebnissport, dem verschließen wir uns nicht. Aber ich darf dagegen rechnen, und das sehe ich täglich in der Arbeit, was passiert in der Kabine, was auf dem Trainingsplatz", sagte der Sportdirektor vor dem Remis gegen den VfL Bochum bei "Sky": "Und von daher ist die Aussage ganz klar und hochverdient an Rino, dass - solange ich das zu entschieden habe - wir diesen Weg zusammen weitergehen."

"Sport Bild" zufolge hat der VfB Stuttgart ohnehin "keinen Plan B". Demnach würden die Schwaben auch mit Mislintat und Matarazzo in die 2. Liga gehen.

Mislintat wird beim VfB Stuttgart kritisch beäugt

Doch gerade Mislintat genießt im Aufsichtsrat nicht mehr vollumfängliches Vertrauen. Demnach werde seine Arbeit zum Beispiel von Ex-Trainer Rainer Adrion kritisch beäugt.

Stuttgart steckt als Tabellenvorletzter inmitten einer sportlichen Krise. Während der Traditionsverein in der vergangenen Saison nur knapp am internationalen Geschäft vorbeigeschrammt war, rangiert der fünffache deutsche Meister aktuell auf dem 17. Platz der Bundesliga.