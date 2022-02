Aubameyang träumt von Haaland-Wechsel zu Barca

Pressinphoto/Shutterstock via www.imago-images.de

Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang würde Erling Haaland gerne als Teamkollegen haben

Erst im Winter schloss sich mit dem früheren BVB-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang ein neuer Stürmer dem FC Barcelona an. Dennoch sollen die Katalanen weiter davon träumen, auch Borussia Dortmunds aktuellen Goalgetter Erling Haaland nach Katalonien locken zu können. Missgunst müsste der Norweger bei Barca offenbar nicht befürchten.

Am vergangenen Wochenende erlebte Pierre-Emerick Aubameyang seine erste Sternstunde im Barcelona-Trikot. Der Winter-Neuzugang erzielte beim 4:1 (3:0) in Valencia in der 23. Spielminute seinen Premierentreffer für die Blaugrana und schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack (38.). Der Treffer zum Endstand (63.) wurde dem Ex-Dortmunder ebenfalls zugesprochen, nachdem er einen Schuss von Pedri entscheidend abgefälscht hatte.

Scheint, als wäre das Sturm-Problem des sportlich in Schieflage geratenen Weltklubs aus Katalonien also fürs Erste behoben. Trotzdem halten sich die Gerüchte um ein Interesse an BVB-Superstar Erling Haaland, der dank einer Ausstiegsklausel wohl für "nur" 75 Millionen Euro zu haben wäre, äußerst hartnäckig.

Aubameyang würde mit BVB-Ass Haaland gerne zusammenspielen

Aubameyang hätte gegen eine Verpflichtung des 21-Jährigen jedenfalls nichts einzuwenden. "Ich bin immer bereit für einen gesunden Wettbewerb mit meinen Mannschaftskameraden, daher wäre es eine Ehre, mit ihm zu spielen, wenn er zu Barca kommt", verriet der Gabuner im Gespräch mit der spanischen Zeitung "Sport".

Von Haalands Fähigkeiten ist Aubameyang total begeistert. "Ich bin zwar kein Trainer, aber ich denke, dass er ein Kracher ist. Er schießt viele Tore, hat eine gute Physis und ist sehr schnell. Es ist seltsam, denn er ist wirklich groß, aber er läuft viel. Es ist unglaublich", schwärmte der Routinier, der Dortmund im Januar 2018 Richtung Arsenal verlassen hatte. Haaland sei "für sein Alter bereits einer der besten Spieler der Welt".