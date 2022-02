Timo Werner zum BVB? Experte lässt aufhorchen

Andy Rowland via www.imago-images.de

Zieht es Timo Werner vom FC Chelsea zum BVB?

Bereits in der Vergangenheit wurde Timo Werner mehrfach bei Borussia Dortmund gehandelt. Zwei Experten heizen die Gerüchte um einen BVB-Wechsel des Nationalspielers vom FC Chelsea erneut an.

Satte 53 Millionen Euro überwies der FC Chelsea im Sommer 2020 für Timo Werner an RB Leipzig. Richtig ausgezahlt hat sich diese Investition für den amtierenden Champions-League-Sieger bislang nicht.

74 Pflichtspiele absolvierte der 25 Jahre alte Angreifer für Chelsea, lediglich 18 Treffer sowie 17 Torvorlagen gelangen ihm.

In der laufenden Saison steht Werner, auch wegen einer Verletzung im Herbst sowie eines mehrwöchigen Ausfalls wegen einer Corona-Infektion, erst bei 22 Partien mit sechs Toren und zwei Assists.

Endet Timo Werners "Missverständnis" mit dem FC Chelsea?

Im Team von Teammanager Thomas Tuchel ist er derzeit nur Rotationsspieler, mehrfach kam Werner zuletzt gar nicht oder nur im Rahmen von Kurzeinsätzen zum Zug.

Ohnehin schon seit Monaten schwelende Gerüchte, der frühere Stuttgarter könne seine Zelte in London zeitnah abbrechen, erhalten angesichts dieser enttäuschenden Bilanz neue Nahrung.

"Bisher ist es doch ein Stück weit ein Missverständnis zwischen Chelsea und Timo Werner. Mich würde es wundern, wenn er über den Sommer hinaus in London bleibt", erklärte auch "Sky"-Experte Dietmar Hamann am Rande des Champions-League-Achtelfinalduell der Blues mit dem OSC Lille am Dienstag.

BVB "braucht so einen Spieler"

Hamanns Kollege Jan Aage Fjörtoft hat sogar schon einen konkreten Klub für Werner im Auge: Borussia Dortmund.

"Timo Werner muss ja nicht Neuner spielen, sondern er könnte hinter Erling agieren. Er würde gut zum BVB passen. Dortmund braucht Leute, die über die Flügel kommen und flanken schlagen können. Ich glaube, Werner würde da gut zu Haaland passen. Dortmund braucht so einen Spieler", erläuterte der norwegische Ex-Profi seine Gedankenspiele.

Klar ist jedoch: Ein Werner-Transfer dürfte für den BVB finanziell nur schwer zu stemmen sein, insbesondere, wenn Haaland den Verein nicht verlässt und die entsprechende Ablösesumme ausbleibt.

Werners Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2025. Sein Marktwert wird trotz der jüngsten sportlichen Rückschläge immer noch auf rund 50 Millionen Euro taxiert.