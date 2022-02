Wagner: "Würde meine Kinder nicht zu Bayern schicken"

Sven Leifer via www.imago-images.de

Sandro Wagner hat sich zur Nachwuchsarbeit des FC Bayern geäußert

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere hat Sandro Wagner den direkten Übergang in den Trainerbereich gewagt. Aktuell coacht der frühere Stürmer des FC Bayern den Regionalligisten SpVgg Unterhaching. In einem Interview hat der 34-Jährige nun über seinen Ex-Klub gesprochen und dabei die Nachwuchsarbeit in München kritisiert.

Schon zu aktiven Zeiten war Sandro Wagner nie um einen markigen Spruch verlegen. Der ehemalige Bundesliga-Angreifer galt stets als meinungsstarker Typ, der mit seiner Art häufig aneckt.

Im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" hat der gebürtige Münchner jetzt einmal mehr kein Blatt vor den Mund genommen und dabei auch vor seiner alten Liebe Bayern München keinen Halt gemacht.

"Wenn Sie mich fragen, wo ich meine Kinder hinschicken würde: nicht zu Bayern, nicht zu Sechzig, sondern zu Haching", betonte der Übungsleiter des Regionalligisten.

Wagners Begründung: "Bei Bayern kommt ein Fünfzehnjähriger aus den USA. Bei Sechzig ist die Ausbildung sehr, sehr verbissen." Philosophien, mit denen der Ex-Nationalspieler wenig anfangen kann.

Haching statt FC Bayern: Wagner kann sich mit der SpVgg "voll identifizieren"

Mit seinem Job in Unterhaching habe er dagegen den "Jackpot" geknackt, schwärmte Wagner: "Ich bin auf der höchsten Ebene, auf der ich ohne abgeschlossene Fußballlehrer-Ausbildung trainieren kann. Und ich kann mich voll mit dem Weg des Vereins identifizieren."

Mit der Spielvereinigung rangiert der Coach momentan im Tabellen-Mittelfeld auf Position acht. Den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga mussten Wagner und seine Schützlinge mittlerweile abhaken.

Der U21-Europameister von 2009 hatte seine Laufbahn im August 2020 überraschend beendet. Zuvor lief er eineinhalb Jahre für den chinesischen Erstligisten Tianjin Jinmen Tiger auf. Im Trikot des FC Bayern kam Wagner zu 38 Profi-Einsätzen (elf Tore).