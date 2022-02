Glasgow-Wunder ohne Haaland? Diese Varianten hat der BVB

unknown

BVB-Cheftrainer Marco Rose muss sich ohne Erling Haaland wieder einmal etwas einfallen lassen

Borussia Dortmund hat das Weiterkommen in der Europa League noch längst nicht aufgegeben. Nach der 2:4-Schmach im Playoff-Hinspiel gegen den Rangers FC verbleiben dem BVB noch 90 Minuten im Rückspiel in Glasgow, um ein kleines Europapokal-Märchen zu schreiben. Doch kann das ohne Stürmerstar Erling Haaland überhaupt gelingen?

Die Hiobsbotschaft erreichte die BVB-Anhänger am Mittwochvormittag: Ohne die Tormaschine Erling Haaland ist der BVB den Flug nach Schottland angetreten, um am Donnerstagabend (ab 21:00 Uhr) noch die Wende gegen den schottischen Rekordmeister Rangers FC zu schaffen.

Wer soll jetzt die dringend benötigten zwei Tore für die Schwarz-Gelben schießen, die Borussia Dortmund mindestens für das Erreichen der Verlängerung benötigt? Wer soll das Team in der Offensive mitreißen und derart Selbstbewusstsein, Torgefahr und Entschlossenheit versprühen wie der 21-jährige Superstar Haaland, der aufgrund seiner muskulären Probleme noch immer nicht spielfähig ist?



Der BVB hat in der Bundesliga am Sonntagabend bei der 6:0-Gala gegen Borussia Mönchengladbach gezeigt, wie es gehen kann. Cheftrainer Marco Rose hat noch mehrere Optionen im Köcher, um im Ibrox Stadium der Rangers doch noch den Einzug ins Achtelfinale der Europa League klarzumachen. Die Bandbreite der Varianten ohne Erling Haaland reichen dabei von konventionell bis experimentell.

Die konventionelle Variante

Der BVB im klassischen 4-2-3-1-System mit Donyell Malen als Mittelstürmer. Diese Formation liegt am Donnerstag zwar nahe, schließlich sind die Dortmunder so in ihre meisten Spiele unter Cheftrainer Marco Rose gestartet.

Genau mit dieser Formation erlitten die Dortmunder vor einer Woche aber Schiffbruch und gingen gegen die Rangers nach zu zaghafter und abwartender Vorstellung mit 2:4 unter.

Aufgrund der jüngsten Ausfälle könnte Marco Rose dennoch erneut sowohl auf eine Viererkette in der Defensive als auch auf Sturmspitze Donyell Malen setzen, der von den verbliebenen Offensivkräften der Borussia im Vergleich mit Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges die meiste Erfahrung auf der Neun hat. Nach den Ausfällen von Manuel Akanji und Gio Reyna dürften bei dieser Variante Marin Pongracic und Julian Brandt zurück in die Startformation rotiert werden.

Der BVB im 4-2-3-1: Kobel - Can, Hummels, Pongracic, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus, Hazard - Malen

Die Gladbacher Variante

Gegen Borussia Mönchengladbach bot der BVB eine nominelle Fünferkette auf, die mit den offensiv ausgerichteten Schienenspielern Raphael Guerreiro und Thorgan Hazard ihr Heil im Angriff suchte. Bellingham zeichnete sich als Box-to-Box-Spieler als Kilometerfresser aus, Marco Reus ragte als Vorbereiter und Vollstrecker im gegnerischen Drittel heraus.

Gegen Gladbach ging der Plan auf, den Kontrahenten mit der richtigen Balance aus Tempowechseln, stabiler defensiver Grundordnung und schnellen Umschaltmomenten in den entscheidenden Situationen in Verlegenheit zu bringen.

Neben einer engagierten Laufleistung der gesamten Mannschaft und einem bockstarken Gregor Kobel zwischen den Pfosten lag es nicht zuletzt an einer selten gesehen Kaltschnäuzigkeit der Dortmunder, dass Gladbach derart deutlich mit 6:0 aus dem Stadion geschossen wurde. Marco Reus, Youssoufa Moukoko, Marius Wolf und Emre Can trafen mit ihren fünf Abschlüssen auf das gegnerische Tor jedes Mal ins Schwarze.

Dass Marco Rose auch gegen die Rangers auf die 3-4-3-Variante zurückgreift, erscheint in doppelter Hinsicht wahrscheinlich: Zum einen würde es den Glasgower Kontrahenten mit einem neuen System überraschen, würde die Rangers-Elf vor neue Aufgaben stellen.

Zum anderen hat sein Team in dieser Formation jüngst viel Selbstvertrauen und Sicherheit tanken können, was in der heißen Atmosphäre im vollen Ibrox Stadium zu einem entscheidenden Faktor werden könnte.

Der BVB im "Gladbacher" 3-4-3: Kobel - Can, Hummels, Pongracic - Hazard, Dahoud, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Malen, Reus

Die experimentelle Variante

Youngster Youssoufa Moukoko hat eine monatelange Leidenszeit hinter sich, fiel die halbe Saison mit muskulären Verletzungen aus. Gegen Gladbach erzielte der 17-Jährige endlich seinen ersten Saisontreffer. Die Hoffnungen bei den Dortmundern sind groß, dass der Junioren-Nationalspieler endlich zu seiner Unbekümmertheit und Lockerheit zurückfindet, die ihn einst zum jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten werden ließ.

Moukoko von Beginn an zu bringen, würde dem BVB etwas Unberechenbares, etwas Unkalkulierbares verleihen. Der Vollblutstürmer bringt im Idealfall mehr Schlitzohrigkeit in seinem Offensivspiel mit als Donyell Malen, der gerade in Sachen Torabschluss immer wieder etwas gehemmt wirkt.

Geht es um neue gewonnenes Selbstvertrauen, könnte Marco Rose auch auf Marius Wolf anstelle von Thorgan Hazard setzen, der zuletzt über die rechte Seite anlief. Zwar ist auch Thomas Meunier nach überstandener Verletzung wieder einsatzbereit. Er scheint für die Rechtsverteidigerrolle in der Fünferkette aber nicht unbedingt prädestiniert. Wolf darf nach seinem Knaller-Tor vom Sonntag hingegen noch auf die Beförderung in die Startformation hoffen.

Der BVB im experimentellen 3-4-3: Kobel - Can, Hummels, Pongracic - Wolf, Dahoud, Bellingham, Guerreiro - Brandt, Moukoko, Reus