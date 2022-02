Neymars MLS-Flirt stößt auf heftige Kritik

Julien Mattia / Le Pictorium via www.imago-images.

Neymar spielt mit dem Gedanken an einen Wechsel in die USA

Mit seiner Beichte, er könne sich einen Karriereausklang in den USA gut vorstellen, sorgte Superstar Neymar diese Woche für viel Wirbel. MLS-Chef Don Garber ärgerte sich indes über die Aussagen des Brasilianers und der Ruf seiner Organisation als Rentenliga.

"Wir müssen einen großen Spieler nicht am Ende seiner Karriere holen, weil er sich entschieden hat, dass er seinen Vorruhestand in der MLS verbringen möchte", machte der Chef der Major League Soccer auf einer Pressekonferenz deutlich.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Weltstars für die letzten Jahre ihrer Laufbahn in die USA gewechselt. Neben hohen Gehältern erhoffen sich viele Spieler von den Marketingmöglichen zu profitieren, die das Spielen auf dieser Bühne mit sich bringt.

In den vergangenen Jahren verbrachten beispielsweise David Beckham, Thierry Henry, Andrea Pirlo oder Frank Lampard ihren Karriereabend im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

In der aktuellen Saison wechselten mit Lorenzo Insigne, Xherdan Shaqiri und Douglas Costa erneut prominente Namen in die Vereinigten Staaten.

Neymar verspürt "große Lust, in den USA zu spielen"

MLS-Boss Garber machte nun in Richtung Neymar deutlich, dass er das alte Modell der Selbstdarstellung von Routiniers zur Eigenvermarktung ein Stück weit als überholt ansieht. Er betonte vielmehr den Anspruch der Liga, in sportlicher Hinsicht an Relevanz zu gewinnen.

"Wenn sie nicht hierher kommen, um zu spielen und einen bedeutenden Beitrag zu unseren Teams und unserer Liga zu leisten, die Liga und ihre Fans zu respektieren, wollen wir sie nicht in der MLS haben", so Garber.

"Wir wollen, dass unsere Geschichte von jungen Spielern handelt, die am Anfang oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hierher kommen", fuhr er fort.

Neymar hatte in einem Interview zuletzt offen mit dem Gedanken an einen Wechsel in die MLS gespielt. "Ich habe große Lust, in den USA zu spielen, wenigstens für eine Saison", sagte er in dem Podcast "Fenômenos" mit dem früheren brasilianischen Weltstar Ronaldo.

Die Meisterschaft dort sei kurz, sodass er drei Monate Ferien hätte, sagte Neymar scherzend zur Begründung: "Da würde ich noch viele Jahre spielen."