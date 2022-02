Flick verrät seine Rückrunden-Ziele beim FC Schalke

Ralf Treese via www.imago-images.de

Florian Flick (r.) spielte zuletzt gegen Paderborn stark auf

Beim 2:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn stand Florian Flick zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr in der Startformation des FC Schalke 04. Nach einer überzeugenden Leistung und mit neuem Profi-Vertrag in der Tasche meldete der 21-Jährige gleich mal Ansprüche für weitere Einsätze an.

"Ich versuche, gut zu trainieren und mich aufzudrängen", meinte Florian Flick gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" angesprochen auf seine Zielsetzung für die kommenden Wochen im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga.

Der Schalke-Profi muss im defensiven Mittelfeld zumeist Victor Pálsson den Vortritt lassen, den er zuletzt gegen Paderborn verletzungsbedingt zu vertreten hatte und seine Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit seines Trainers Dimitrios Grammozis löste. Flick steuerte unter anderem einen Assist zum 2:0-Endstand durch Darko Churlinov bei.

Trotz des Wettbewerbs um den Platz im defensiven Mittelfeld betonte Flick in dem Gespräch mit der Zeitung: "Victor und ich kommen gut miteinander aus, wir haben keine Probleme, nur weil wir Konkurrenten sind."

FC Schalke derzeit zwei Zähler hinter Werder Bremen

Zuletzt hatten sowohl Spieler als auch Verantwortliche beim FC Schalke 04 ohnehin bei jeder Gelegenheit die mannschaftliche Geschlossenheit betont. Neben der fußballerischen Qualität sei der Teamgeist im engen Aufstiegsrennen 2021/2022 die entscheidende Komponente, sich doch noch gegen die Konkurrenten Werder Bremen, HSV, FC St. Pauli oder SV Darmstadt durchsetzen zu können.

Auch Flick, der seit Sommer 2020 beim FC Schalke spielt, hob hervor, dass weiterhin der direkte Wiederaufstieg das große Saisonziel bei Königsblau sei: "Wir wollen oben dranbleiben und uns dann am Ende durchsetzen."

Für ihn sei es wichtig, elf Spieltage vor Schluss alles aus eigener Kraft regeln zu können: "Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir spielen zu Hause unter anderem noch gegen Werder Bremen und den FC St. Pauli."

Der FC Schalke hatte in den letzten Wochen immer wieder an den Aufstiegsplätzen gekratzt, dann aber empfindliche Rückschläge wie jüngst dem 1:2 vor eineinhalb Wochen in Düsseldorf hinnehmen müssen. Aktuell rangieren die Gelsenkirchener mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Werder Bremen auf Platz fünf des Tableaus.