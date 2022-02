Bleibt er? Geht er? Watzke reagiert auf Haaland-Gerüchte

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich zum Poker um Erling Haaland geäußert

Bleibt er doch eine weitere Spielzeit bei Borussia Dortmund oder kehrt er dem BVB den Rücken? Kaum ein Thema bewegt den Vizemeister Borussia Dortmund so sehr wie der mögliche Abgang von Top-Stürmer Erling Haaland.

Im exklusiven RTL/ntv-Interview spricht BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun völlig offen über die aktuelle Gemengelage rund um den Norweger.

"Am Ende des Tages ist es die Entscheidung von Erling [Haaland] und den Leuten um ihn herum", eröffnet Watzke, konfrontiert mit der Frage nach der Zukunft von Haaland, im Exklusiv-Gespräch mit RTL/ntv. Der BVB-Boss stellt allerdings klar, dass er von einem baldigen Ende des Pokers ausgeht.

"Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen - keine Ahnung - klären", konkretisiert der 62-Jährige, der selbst allerdings zugibt, noch keine Tendenz ablesen zu können. Ob Haaland auch 2022/23 für den BVB auflaufen werde, könne er schlicht nicht sagen. "Weiß ich nicht", so Watzke. Dass man alles dafür tun werde, den Superstar von einem Verbleib zu überzeugen, sei "sowieso klar".

BVB wird "was Neues finden"

"Wenn es so ist, dass er bleibt, dann freuen wir uns sehr und wenn es so ist, dass er geht, werden wir das handhaben, wie wir das das immer gehandhabt haben", bleibt Watzke trotz der offenen Zukunft der offensiven Lebensversicherung der Dortmunder gelassen.

Schließlich habe man beim BVB "schon den ein oder anderen Torjäger verloren", führt Watzke weiter aus und nennt Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang. Letztlich werde man auch im Falle eines Abgangs von Haaland "was Neues finden".

Glaubt man dem spanischen Radiosender "Cadena Ser" dauert es nicht mehr lange, bis der BVB und Watzke Klarheit haben. Demnach entscheidet sich Haalands weiterer Karriereweg noch in dieser Woche.

Bietet der auch der FC Bayern mit?

Am Freitag werde sich der 21 Jahre alte Norweger mit seinem Berater Mino Raiola treffen, um konkret über die verschiedenen Angebote zu sprechen, heißt es. Voraussetzung für das Treffen: Dortmund müsse am Donnerstag in Glasgow bei den Rangers aus der Europa League ausscheiden. Das Hinspiel in Deutschland hatte der BVB mit 2:4 verloren.

Nach Angaben von "Cadena Ser" liegen Haaland Angebote von Real Madrid, dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City und angeblich auch vom FC Bayern München vor.

Dass die Schwarz-Gelben vor allem im Sturmzentrum in der Vergangenheit immer wieder Hochkaräter aus dem Hut gezaubert haben, lässt sich nicht von der Hand weisen, Haaland zu ersetzen, wird allerdings dennoch eine Mammutaufgabe. Der 21-Jährige erzielte unfassbare 80 Tore in 79 Pflichtspielen für die Borussia. Zudem legte er 21 Treffer auf.