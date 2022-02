Vertrauter wettert: Haaland "ist kein Gebrauchtwagen"

David Inderlied via www.imago-images.de

Erling Haaland wird den BVB am Ende der Saison wohl verlassen

Die Zukunft von Erling Haaland von Borussia Dortmund ist weiterhin das heiße Thema in der Fußball-Welt. Einem zuletzt aufgekommenen Gerücht um den BVB-Superstar schob ein Vertrauter des 21-Jährigen nun allerdings wortgewaltig einen Riegel vor.

"Bitte hört auf mit diesen '2023-Deal'-Geschichten. Erling Haaland ist kein Gebrauchtwagen, den du irgendwo parken kannst, bis du ihn brauchst", twitterte Ex-Bundesliga-Profi Jan-Aage Fjörtoft am Mittwochnachmittag. Und weiter: "Haaland ist wie ein Bugatti, den du SOFORT fahren willst."

Fjörtoft, der mit dem Haaland-Clan eng verbunden ist, referiert mit seinem Tweet auf unlängst kursierende Gerüchte, Real Madrid plane, Haaland zu verpflichten, aber vorerst noch für eine Saison beim BVB zu parken. Erst im Sommer 2023 soll der Norweger in diesem Szenario Karim Benzema bei den Königlichen beerben.

Am Mittwoch griff der spanische Radiosende "Cadena Ser" die Spekulationen auf. Demnach könnte Haaland sogar noch in dieser Woche über seinen weiteren Karriereweg entscheiden.

Schon Freitag sei ein Treffen zwischen Haaland und Berater Mino Raiola geplant. Dann sollen die verschiedenen Angebote konkret besprochen werden, heißt es. Voraussetzung für das Treffen: Dortmund müsse am Donnerstag in Glasgow bei den Rangers aus der Europa League ausscheiden. Das Hinspiel in Deutschland hatte der BVB mit 2:4 verloren.

Nach Angaben von "Cadena Ser" liegen Haaland neben dem bereits umschriebenen Angebot von Real Madrid Offerten vom FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City und angeblich auch vom FC Bayern München vor. Zudem soll es die Option der Verlängerung beim BVB geben.

Apropos BVB: Von RTL und ntv mit der Situation konfrontiert, blieb Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt auffallend gelassen. "Wenn es so ist, dass er bleibt, dann freuen wir uns sehr und wenn es so ist, dass er geht, werden wir das handhaben, wie wir das das immer gehandhabt haben." Man habe auch in der Vergangenheit bereits Topstars ziehen lassen müssen und werde im Falle eines Falles "was Neues finden".

Haaland brilliert seit seinem Wechsel nach Dortmund im Januar 2020 mit 80 Tore in 79 Pflichtspielen. Nach der laufenden Spielzeit soll es dem Angreifer aufgrund einer Abmachung möglich sein, die Borussia für 7 Millionen Euro zu verlassen.