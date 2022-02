Hofmann kann sich Schalke-Rückkehr vorstellen

Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn via www.imago-i

Philipp Hofmann fühlt sich dem FC Schalke immer noch verbunden

Am kommenden Spieltag der 2. Bundesliga trifft KSC-Stürmer Philipp Hofmann auf seine alte Liebe FC Schalke 04. Den Königsblauen wünscht der 28-Jährige den Wiederaufstieg, sieht zwei Teams allerdings stärker.

Zwischen 2009 und 2012 trug Philipp Hofmann das Trikot des FC Schalke, von der U17 arbeitete sich der Angreifer damals bis in den Dunstkreis des Profikaders vor. Für die erste Mannschaft der Knappen kam er schlussendlich aber nie zum Einsatz.

Vor dem Wiedersehen mit dem Ruhrpott-Klub hat der baumlange Torjäger nun über seine Erinnerungen an Schalke gesprochen. Dass es nie für das Bundesliga-Team reichte, beschäftigt Hofmann heute nicht mehr.

"Die Konkurrenz war damals sehr stark – mit Spielern wie Huntelaar, Szalai oder Marica. Ich bin ja trotzdem meinen Weg gegangen", betonte der gebürtige Sauerländer im "RevierSport"-Interview. Generell habe er "viele tolle Erinnerungen" an S04.

FC Schalke 04: Hofmann kann sich Rückkehr im Aufstiegsfall vorstellen

Im Sommer läuft das Arbeitspapier des Linksfußes in Karlsruhe aus. Gut möglich, dass er dann noch einmal einen Anlauf in der Bundesliga wagt. Ursprünglich war der Schritt schon im vorigen Jahr angedacht.

"Ich wollte im letzten Sommer schon wechseln, war mit Union Berlin so gut wie einig. Aber der KSC hat mich nicht gehen lassen. Das hat mich geärgert – aber natürlich habe ich die Entscheidung des Vereins respektiert", verriet Hofmann.

2022 könnte es nun aber so weit sein. Offenkundig darf sich auch S04 durchaus Chancen ausrechnen, den verlorenen Sohn zurückzugewinnen.

"Ich habe schon oft gesagt, dass ich gerne mal für Schalke spielen würde. Aber es käme auch darauf an, in welcher Liga sie dann spielen. Anhören würde ich es mir aber auf jeden Fall. Schalke hätte aufgrund meiner Verbundenheit schon einen Bonus gegenüber anderen Vereinen", erklärte Hofmann.

Hofmann sieht Werder Bremen und St. Pauli vor Schalke 04

Zunächst steht aber das Zweitliga-Duell am 24. Spieltag auf dem Programm. Hofmann, der in der laufenden Saison bereits zwölf Tore erzielt hat, weiß um die Stärken der Knappen, will ihnen allerdings trotzdem wehtun.

Über die Aufstiegschancen des Teams von Dimitrios Grammozis sagte er: "Das ist nicht leicht zu beurteilen, weil es wirklich eng ist. Der Sieg gegen Paderborn zuletzt war sehr wichtig, dennoch wird es schwer werden für Schalke. Jetzt geht es in die heiße Phase, da muss S04 regelmäßig punkten. [...] Ich wünsche dem Verein, dass es klappt."

Zugleich offenbarte Hofmann, zwei direkte Konkurrenten der Königsblauen im Vorteil zu sehen. "Bremen war bisher der stärkste Gegner. Ich denke, sie werden Erster. Zweiter wird St. Pauli. Schalke landet auf dem dritten Platz und trifft in der Relegation auf den FC Augsburg", prophezeite der 28-Jährige.