Droht Sabitzer nach nur einem Jahr das Bayern-Aus?

Marcel Sabitzer im Trikot des FC Bayern

Gegen den Tabellenletzten erhielt Marcel Sabitzer zum fünften Mal in der laufenden Bundesliga-Saison von Cheftrainer Julian Nagelsmann die Chance, sich von Beginn an zu beweisen. Beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth war der Österreicher aber wieder einmal nur Mitläufer.

Sabitzer fehlte es erneut an Präsenz und Sicherheit im Spiel des FC Bayern, seit seinem Wechsel von RB Leipzig nach München ist ihm sein feiner Fußball offenbar abhanden gekommen. Es passte ins Bild, dass es ausgerechnet Sabitzer war, der den Hrgota-Freistoß kurz vor der Pause zum zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand der Bayern gegen Fürth ins eigene Tor abfälschte.

Nach weniger als einem Jahr beim deutschen Rekordmeister soll die Zukunft des Österreichers beim FC Bayern über den Sommer hinaus nicht mehr gesichert sein. Sabitzer ist neben weiteren Ergänzungsspielern wie Bouna Sarr, Marc Roca oder Tanguy Nianzou einer der Akteure, die intern nicht überzeugen daher infrage gestellt werden.

Sabitzer noch ohne Tor für den FC Bayern

Nach einem Bericht des "kicker" schaut sich der Bundesliga-Krösus auf dem Spielermarkt nicht nur nach den bekanntlich offenen Stellen in der Defensive um, sondern auch nach "einem oder zwei neuen Mitarbeitern für das Mittelfeld". Also dem Mannschaftsteil, in dem auch Sabitzer zu Hause ist.

Der gebürtige Grazer, der bei RB Leipzig über Jahre hinweg als Leistungsträger gesetzt und dort sogar Spielführer war, stehe laut dem Medienbericht vor einer "ungewissen Zukunft in München". Und das, nachdem er erst zum Ende der letzten Sommer-Transferperiode einen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern unterschrieben hatte.

In der laufenden Saison hat Sabitzer bislang 20 Spiele für die Münchner bestritten. Die meisten (14) davon als Einwechselspieler. Ein Treffer im Trikot des Herbstmeisters ist ihm dabei noch immer nicht gelungen.