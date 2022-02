Darum stocken die Gespräche des FC Bayern mit Gravenberch

via www.imago-images.de

Ryan Gravenberch startet derzeit bei Ajax Amsterdam so richtig durch

Am Mittwochabend stand Ryan Gravenberch wieder bei Ajax Amsterdam in der Champions League auf dem Rasen. Beim Achtelfinal-Hinspiel in Lissabon bei Benfica (2:2) durfte der Teenager von Beginn an ran und stand bis zur 73. Minute auf dem Feld. Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern halten sich derweil hartnäckig.

Zuletzt wurde zwar in deutschen und niederländischen Medien übereinstimmend darüber berichtet, dass die Münchner das Top-Talent aus der Eredivisie schon im kommenden Sommer verpflichten wollen.

Von konkreten Gesprächen mit der Spielerseite war bis zuletzt aber noch nicht die Rede. Die niederländische Zeitung "Allgemeen Dagblad" will nun den Grund dafür erfahren haben.

Wie es in einem jüngsten "AD"-Bericht heißt, liegt es in erster Linie an Starberater Mino Raiola, dass es noch keine intensiven Verhandlungen über einen möglichen Gravenberch-Transfer zum FC Bayern gegeben hat.

Der Agent betreut nämlich auch das 19-jährige Mittelfeldjuwel, konnte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen seiner Tätigkeit aber nicht nachgehen.

Zahlt der FC Bayern bis zu 30 Mio. für Gravenberch?

Raiola musste sich zuletzt einer Operation unterziehen und konnte bis zuletzt selbst keine Gespräche führen. Der italienische Spielervermittler, der auch fließend deutsch und niederländisch spricht, will seine Geschäfte aber schon bald wieder aufnehmen.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs sowie der Spielerseite könnten in den kommenden Wochen und Monaten noch kompliziert werden. Obwohl Gravenberch bei Ajax nur noch einen laufenden Vertrag bis 2023 hat, ruft der niederländische Rekordmeister eine satte Ablösesumme von geschätzt 25 bis 30 Millionen Euro für seinen Youngster auf.

Gravenberch ist seit der letzten Saison im Mittelfeld der Amsterdamer gesetzt. In der laufenden Spielzeit bestritt der 1,90-m-Mann bereits 31 Pflichtspiele für Ajax, 27 davon von Beginn an.