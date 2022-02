S04-Legende nach Rausschmiss: "Kann nicht schlimmer sein!"

unknown

Marc Wilmots wurde als Trainer in Casablanca entlassen

Marc Wilmots war zu Wochenbeginn nach nur drei Monaten Amtszeit beim marokkanischen Erstligisten Raja Casablanca entlassen worden. Die Vereinslegende des FC Schalke 04 lag zuletzt mit dem Klub auf Platz zwei in der Meisterschaft und gewann in der afrikanischen Champions League zu Null bei ES Sétif. Jetzt hat sich Wilmots öffentlich zu der für ihn völlig unverständlichen Entscheidung geäußert.

Gegenüber der belgischen Tageszeitung "Het Nieuwsblat" echauffierte sich der einstige Schalker Europapokal-Held vor allem über den Zeitpunkt des Rausschmisses beim Klub aus der marokkanischen Hauptstadt: "Nach einem Sieg! Das beweist, dass die Bewertung meiner Arbeit nichts mit den Ergebnissen zu tun hatte. Es kann nicht schlimmer sein. Komm schon, diese Kündigung kann doch niemand ernst nehmen, oder?", so der 52-Jährige gegenüber der Zeitung.

Wilmots' Team spielte zuletzt alles andere als optimal, leistete sich in der Meisterschaft als Titelanwärter gleich vier Unentschieden in Serie. Dennoch sieht der einstige Nationaltrainer Belgiens, der Elfenbeinküste und des Iran andere Gründe für seine Entlassung, aus denen er einige Tage nach Verkündung der Entscheidung auch keinen Hehl machte.

Marc Wilmots ist eine Legende beim FC Schalke 04

"Es war eine politische Frage. Anfang November gab es drei Kandidaten für die Präsidentschaft. Der Präsident wurde mit 70 Prozent gewählt. Das bedeutet auch, dass es zwei Verlierer gab. Sie begannen sich zu verschwören und nutzten alle möglichen Mittel, sogar über soziale Medien", erklärte Wilmots.

Seinem gescheiterten Gastspiel im Nordwesten Afrikas will der einstige Eurofighter aber nicht mehr lange nachtrauern. Wilmots betonte, bereits Zukunftspläne zu haben: "Ich bin bereits mit einem anderen Arbeitgeber im Gespräch", so der einstige Mittelfeldspieler, der zunächst aber noch einige Monate in Casablanca bleiben möchte.

Marc Wilmots lief zwischen 1996 und 2000 sowie 2001 und 2003 in über 130 Bundesliga-Spielen für den FC Schalke auf und holte mit den Königsblauen unter anderem den DFB-Pokal 2002. Zur Legende auf Schalke wurde Wilmots 1997 mit dem entscheidenden Elfmetertor im Finale des UEFA-Cups gegen Inter Mailand.