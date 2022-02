Kramer sieht Schick-Ausfall als Vorteil

Sascha Meiser via www.imago-images.de

Frank Kramer tritt mit Arminia Bielefeld gegen Bayer Leverkusen an

Den Ausfall von Torjäger Patrik Schick sieht Trainer Frank Kramer von Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld als Vorteil für sein Team im Duell bei Bayer Leverkusen.

"Patrik ist ein sehr guter Mittelstürmer, wie wir ja auch bei uns im Stadion schon erleben durften. Dass er nun verletzungsbedingt fehlt, spielt uns natürlich in die Karten, jedoch ist Leverkusen nicht nur an einem Spieler zu messen", sagte Kramer vor der Begegnung am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

Beim 4:0-Sieg der Leverkusener im Hinspiel erzielte Schick zwei Treffer. Der Tscheche fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses in der linken Wade mehrere Wochen aus.

"Sie haben auch andere Möglichkeiten", warnte Kramer, der an eine Chance glaubt: "Es liegt in der Natur der Leverkusener Mannschaft, dass sie immer nach vorne gerichtet ist. Natürlich birgt das für Gegner auch eine Chance, entsprechende Räume zu kriegen. Die wollen wir entschlossen beim Schopf packen."