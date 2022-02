Fußball-Ikone Pele spricht tiefstes Mitgefühl aus

unknown

Pele drückt der Ukraine sein Mitgefühl aus

Die brasilianische Fußball-Ikone Pele hat der Ukraine nach dem Angriff Russlands ihr tiefstes Mitgefühl ausgesprochen.

"Ich sende meine Solidarität an die Menschen in der Ukraine", schrieb der 81-Jährige am Donnerstagabend bei "Twitter": "Ich bete und bitte Gott, dass Frieden, Freiheit und Liebe die Oberhand gewinnen."

"Die Jahre vergehen", schrieb der dreimalige Weltmeister, "aber seit meiner Kindheit hat sich wenig verändert. Die Tragödien, die wir bereits erlebt haben, hätten uns lehren sollen, eine friedlichere Welt aufzubauen."

Pele befindet sich aufgrund neuer gesundheitlicher Probleme weiterhin im Krankenhaus.

Am Montag war bei ihm im Rahmen von Routineuntersuchungen eine Harnwegsinfektion festgestellt worden. Der Zustand sei "stabil, die Entlassung aus der Klinik sollte in den kommenden Tagen erfolgen", hatte das Albert Einstein Hospital mitgeteilt.