Gazprom-Deal vor Aus? So will Schalke an das Geld kommen

Der FC Schalke 04 befindet sich in einer durchaus komplizierten Situation

Der FC Schalke 04 hat sich wie alle Profi-Klubs in Deutschland erschüttert über die russische Invasion in der Ukraine gezeigt. Als symbolisches Zeichen laufen die Gelsenkirchener in der 2. Bundesliga vorerst ohne ihren Hauptsponsor auf der Brust auf, dem russischen Energie-Konzern Gazprom. Für diese Entscheidung wurde der FC Schalke quer durch Deutschland hinweg gelobt, wenngleich der Klub damit ein durchaus beträchtliches finanzielles Risiko eingeht.

Derzeit wird rund um den Verein aus Gelsenkirchen darüber diskutiert, wie teuer es denn wirklich werden würde, sollte S04 den laufenden Sponsoren-Deal mit dem russischen Energie-Riesen tatsächlich komplett aufkündigen.

Aktuell wurde das Gazprom-Logo zwar von der Bekleidung der Schalker Spieler und des Trainerteams entfernt, die Knappen wollen fortan in einem Sondertrikot mit "Schalke 04"-Schriftzug auf der Brust auflaufen.

Auf der Schalker Vereinshomepage beispielsweise ist das Erdgasförderunternehmen aber immer noch präsent vertreten und für sein Engagement im deutschen Sport unter dem Markennamen "Gazprom Germania".

Der Staatskonzern aus Russland ist bereits seit 2007 Hauptsponsor beim FC Schalke 04. Der aktuelle Vertrag läuft noch bis 2025.

Die Kooperation garantiert den Schalkern nach Angaben der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" eine jährliche Sponsorenzahlung in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro - in der 2. Bundesliga.

Sollte der FC Schalke den Wiederaufstieg schaffen, sind ab der nächsten Saison dem Zeitungsbericht zufolge sogar wieder 20 Millionen Euro per anno drin.

Auf diese immensen Sponsoring-Einnahmen zu verzichten, kann sich der finanziell arg angeschlagene Traditionsverein eigentlich gar nicht erlauben.

Potenzielle Neu-Sponsoren sind bereits vom FC Schalke kontaktiert worden

Die Vereinsführung um Vorstandsboss Bernd Schröder hofft jetzt auf ein Solidar-Modell, welches den Klub zumindest bis zum Sommer auf das russische Geld verzichten ließe.

Wie bereits ersten Reaktionen aus der Anhängerschaft zu entnehmen war, ist der Ansturm auf die "Schalke 04"-Sondertrikots riesengroß. Auf ähnliche Mehreinnahmen von der Basis des Vereins hoffen die Verantwortlichen mithilfe einer großen Crowdfounding-Aktion.

Mit diesen Spendeneinnahmen plant der FC Schalke, die Einnahmeausfälle im Zuge eine Aufkündigung des Gazprom-Deals zumindest bis zum Sommer ausgleichen zu können.

Wie es dann über den Sommer hinaus laufen könnte, scheint allerdings noch vollkommen offen zu sein. Die Klubführung hat sich laut dem Medienbericht aber schon intensiv auf die Suche nach einem neuen Premium-Partner begeben. Potenzielle neue Sponsoren seien bereits kontaktiert worden, die anstelle des russischen Energie-Riesen künftig nicht nur auf dem Trikot der Knappen vermarktet werden könnten.