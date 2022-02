Reis fordert "hellwachen" und "aggressiven" VfL Bochum

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Reis coacht den VfL Bochum

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum will am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig den favorisierten Sachsen ein Bein stellen.

"Im Hinspiel haben wir noch Lehrgeld bezahlt. Wir wollen mit einem erfolgreichen Ergebnis die Englische Woche beginnen", sagte VfL-Coach Thomas Reis am Freitag. Die Westfalen haben im DFB-Pokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch Heimrecht gegen den SC Freiburg.

Das Hinspiel gegen den VfL hatte Leipzig mit 3:0 gewonnen, wobei die drei Gegentore erst in der Schlussphase innerhalb von acht Minuten fielen.

Am Donnerstag gewannen die Leipziger 3:1 in der Zwischenrunde der Europa League bei Real Sociedad San Sebastian. Reis: "Leipzig hatte im Europapokal alles im Griff, ist absolut verdient weitergekommen. Man hat die Qualität wieder gesehen. Leipzig gehört für mich zu den Top 3 in Deutschland."

Leipzig sei "fußballerisch richtig gut, gerade im Passspiel". Die Mannschaft versuche immer, die spielerische Lösung zu finden. "Da musst du hellwach und aggressiv sein. Wir wollen aber wieder zeigen, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte gemacht haben", meinte Reis, der bis auf den nach einem Kreuzbandriss noch nicht wieder komplett hergestellt Simon Zoller auf alle Spieler zurückgreifen kann.