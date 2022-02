Werbegesicht Mbappé möchte FIFA 22 nicht mehr anrühren

Jakub Porzycki via www.imago-images.de

Cover-Star Kylian Mbappé verzichtet zukünftig auf FIFA 22

Fußballprofi Kylian Mbappé stellt den Cover-Star der Fußballsimulation FIFA 22 dar. Der Franzose offenbarte jedoch kürzlich in einem Interview, das Videospiel nicht mehr anrühren zu wollen.

Der Grund für die Abstinenz des Angreifers stellt laut eigenen Angaben die Tatsache dar, dass FIFA dem Star aus Paris aufs Gemüt schlägt. Eine Aussage, welche in den sozialen Medien auf viel Verständnis trifft.

Denn laut den Kommentaren kennt ein Großteil der Spielenden der Fußballsimulation das Gefühl, im Rahmen von FIFA 22 Aggressionen zu entwickeln. Dass dies nun allerdings ausgerechnet das größte Werbegesicht des Videospiels preisgibt, dürfte viele Fans überraschen.

Einprogrammierter Zufall als Ärgernis

Als einen Hauptgrund für regelmäßige Verärgerung nennen Nutzende in den sozialen Medien die Tatsache, dass Spieleentwickler EA eine gewisse Portion Zufall in das Spiel einprogrammiert hat. So münden beispielsweise zwei verschiedene Schüsse aus der selben Position nicht immer im gleichen Ergebnis.

Mbappé avec la phrase de l’ancien 😂 C’est très cool de voir des événements FIFA avec des joueurs! Hate de voir la suite 👀 pic.twitter.com/R96Wt7Sd0O — Twins Fifa (@TwinsFifaHD) 23. Februar 2022

Daher sehen es Fans als nicht unwahrscheinlich an, dass auch Kylian Mbappé besagte Mechanik als Ärgernis empfindet. Dabei galt der Franzose früher als leidenschaftlicher FIFA-Fan.

Spieleentwickler EA dürfte über solch eine Aussage nicht gerade erfreut sein. Schließlich kassiert der Weltmeister von 2018 viel Geld als Werbegesicht der Fußballsimulation FIFA 22.

Lustige Kommentare im Netz

Natürlich mischten auch viele unterhaltsame Kommentare unter das Feedback in den sozialen Medien. So vermuten einige Nutzende, dass der Fußballprofi im Rahmen des Ultimate-Team-Modus schlicht und einfach zu häufig gegen sein virtuelles Abbild verloren hat.

Denn der Franzose wurde in FIFA 22 mit einer starken Karte ausgestattet, welche in den Augen einiger Spielenden über geradezu unrealistische Fähigkeiten verfügt.

Auch wenn Kylian Mbappé keine Details nannte, können viele Fans den Verzicht auf das Spielen der Fußballsimulation offenbar nachvollziehen.