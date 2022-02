Effenberg zählt Haaland und den BVB an

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Stefan Effenberg stellt dem BVB ein vernichtendes Zeugnis aus

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg geht nach dem Europa-League-Aus gegen Glasgow hart mit dem BVB ins Gericht. Und auch Superstar Erling Haaland bekommt vom ehemaligen Profis sein Fett weg.

Nach dem Pokal-Aus gegen den FC St. Pauli folgte für den BVB in dieser Woche das Europacup-Aus gegen die Rangers aus Glasgow. Zu retten ist diese Saison in den Augen von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg damit nicht mehr. Als "absolut enttäuschend" bezeichnete der ehemalige Bayern- und Gladbach-Profi die Spielzeit der Dortmunder in seiner "t-online"-Kolumne.

Die Mannschaft habe "in keinster Weise geliefert", stellte Effenberg fest. Dazu sei auch der Kader "ganz offensichtlich nicht so aufgestellt, dass er den Ansprüchen genügt", so der Ex-Nationalspieler, der forderte: "Das muss Konsequenzen haben."

Effenberg sicher: Haaland-Zeit beim BVB abgelaufen

Die erste Konsequenz der schwachen Saison liegt für Effenberg auf der Hand: der Abgang von Superstar Erling Haaland. Es sei spätestens jetzt "undenkbar", dass der Norweger noch ein weiteres Jahr in Dortmund bleibe, glaubt der 53-Jährige.

Dabei ist aber auch Haaland selbst laut Effenberg durchaus ein Teil des Problems, schließlich fehlte er seinem Team in dieser Saison schon in 15 Pflichtspielen.

Die Häufigkeit seiner Muskelverletzungen sei "besorgniserregend", schrieb der "Tiger": "Ich weiß nicht, wie stark seine Muskulatur ist, aber im Alter von 21 Jahren sind diese Beschwerden in der Häufigkeit unüblich." Weder ein Mbappé noch der junge Robert Lewandowski oder Cristiano Ronaldo hätten in diesem Alter derartige Probleme gehabt, gab Effenberg zu bedenken.

BVB darf "auch vor großen Namen keinen Halt machen"

Der Abschied von Haaland wird aber nicht die einzige Folge der schwachen Saison bleiben, ist Effenberg überzeugt. Auch die Rollen der langjährigen Leistungsträger Mats Hummels und Marco Reus sollten seiner Meinung nach hinterfragt werden. Der BVB dürfe "auch vor großen Namen grundsätzlich keinen Halt machen", forderte der Ex-Profi, die Zukunft der beiden Routiniers auf den Prüfstand zu stellen.

"Es wäre falsch, ihre Verträge voreilig zu verlängern", warnte Effenberg die BVB-Verantwortlichen, denn: "Die Leistung muss zum Gehalt passen. Beide müssen erst mal beweisen, dass das der Fall ist."

Im Fall von Hummels stieß Effenberg eine Aussage nach dem Spiel in Glasgow besonders sauer auf. Dort sagte der Innenverteidiger am "RTL"-Mikrofon, man hätte den Gegner in der ersten Halbzeit "im Sack gehabt". Doch "so eine Äußerung würde beim FC Bayern wohl niemand tätigen", schrieb Effenberg, in dessen Augen man so eine Leistung einfach "nicht mehr schönreden" kann.