Ärger in der Kabine? Beim BVB "rumort es gewaltig"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Beim BVB stimmt es weder auf noch neben dem Platz

Raus im Pokal, Raus aus dem Europacup, in der Bundesliga kaum noch Chancen auf die Meisterschaft: Der BVB muss seine hoch gesteckten Ziele in dieser Saison schon Ende Februar ad acta legen. Das hat intern angeblich tiefe Spuren hinterlassen.

Dass es sportlich in dieser Saison beim BVB oftmals vorne und hinten nicht passt, ist für jeden aufmerksamen Beobachter offensichtlich. Doch offenbar brodelt es bei den Schwarz-Gelben auch hinter den Kulissen.

Laut Informationen von "Sport1" ist die sportliche Krise der Dortmunder auch auf zwischenmenschlicher Ebene längst zu spüren.

Der Sender berichtet, dass die Stimmung in der Kabine "so schlecht wie lange nicht mehr" ist. Statt lebendigem Teamgeist gebe es offene Schuldzuweisungen. Innerhalb der Mannschaft "rumort es gewaltig", heißt es.

Bekommt Rose den BVB wieder in die Spur?

Beispielhaft für die schlechte Stimmung innerhalb der Mannschaft war die Standpauke von Jude Bellingham Richtung Nico Schulz beim Europa-League-Spiel in Glasgow. Der junge Engländer schnauzte seinen Kollegen nach einem misslungenen Pass lauthals an und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Du kriegst nicht einen verdammten Pass hin, du bist scheiße! Jedes verdammte Mal!", raunte der Engländer seinen Teamkollegen an.

Die gereizte Stimmung in den Griff zu kriegen, obliegt nun in erster Linie Trainer Marco Rose. Dabei helfen können ihm allerdings nur sportliche Erfolgserlebnisse. Viel mehr als "Trostpreise" sind in dieser Saison aber eigentlich nicht mehr drin. Eine komplizierte Situation, die nicht leicht zu lösen ist.

Das schwache sportliche Abschneiden und die damit verbundene schlechte Stimmung ist für viele auch das Resultat einer verfehlten Personalpolitik.

So stellte etwa Ex-Profi Michael Rummenigge kürzlich fest, "dass einige Spieler im Kader den BVB-Ansprüchen nicht genügen". Die Mannschaft sei "nicht gut zusammengestellt, ihr fehlt die nötige Breite. Es muss umgebaut werden", erklärte Rummenigge, der damit vielen Fans aus der Seele sprach.