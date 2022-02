Neuer-Nachfolger beim FC Bayern im Anflug?

Jorge Ropero/ Action Plus via www.imago-images.de

Jan Oblak wird beim FC Bayern gehandelt

Trotz immer noch starker Leistungen muss sich der FC Bayern langsam aber sicher mit der Nachfolgeregelung für Manuel Neuer beschäftigen. Aus Spanien kommen heiße Gerüchte um ein Interesse des deutschen Rekordmeisters an einem Star-Torhüter.

Bis 2023 läuft der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern noch, konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung soll es (noch) nicht geben.

Zuletzt berichtete aber "Sport Bild", der Klub wolle die Zusammenarbeit mit seiner Nummer eins noch einmal bis 2025 ausdehnen. Auch Neuer könne sich einen Verbleib und sogar ein Karriere-Ende in München vorstellen, hieß es.

FC Bayern: Jan Oblak statt Manuel Neuer als Nummer eins?

Glaubt man einem Bericht des spanischen Portals "fichajes.net", ist ein Neuer-Verbleib beim FC Bayern jedoch noch keineswegs in Stein gemeißelt. Demnach beschäftigen sich die Verantwortlichen nämlich schon mit einem hochkarätigen Nachfolger für den 35-Jährigen: Jan Oblak von Atlético Madrid.

Der 29 Jahre alte Slowene war 2014 von Benfica in die spanische Hauptstadt gewechselt und reifte dort zu einem der besten Torhüter Europas. Fünfmal räumte er bereits den Titel als Fußballer des Jahres in seinem Heimatland ab.

2020 landete Oblak bei der Wahl des FIFA-Welttorhüters hinter Neuer und Alisson Becker (FC Liverpool) auf Rang drei.

Namhafte Konkurrenz für den FC Bayern

Oblaks Zukunft bei Atlético soll der Meldung zufolge auf der Kippe stehen. Verlängert er seinen 2023 auslaufenden Kontrakt nicht, wäre ein Wechsel im kommenden Sommer im Bereich des Möglichen, heißt es.

Im angeblichen Werben um den Keeper droht dem FC Bayern allerdings prominente Konkurrenz: Auch Juventus Turin sowie der FC Barcelona sollen sich mit Oblak beschäftigen.

Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt liegt bei 100 Millionen Euro.

Hat Alexander Nübel eine Zukunft beim FC Bayern?

Sollte sich der FC Bayern ernsthaft mit Oblak beschäftigen, hätte das sicherlich auch direkten Einfluss auf die Zukunft von Alexander Nübel.

Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, der noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehene und bis 2025 gebundene Schlussmann könnte demnächst seinen Vertrag in München verlängern, um Neuer dann doch noch zu beerben.