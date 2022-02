"Wir sind heiß": FC St. Pauli erobert zunächst Platz 1

Eduard Martin via www.imago-images.de

FC St. Pauli springt in der 2. Bundesliga zunächst an die Spitze

Der FC St. Pauli hat in der 2. Bundesliga Wiedergutmachung für die 0:3-Pleite gegen Hannover 96 betrieben und zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erklommen.

Die Hamburger gewannen beim Schlusslicht FC Ingolstadt mit 3:1 (2:1).

Daniel-Kofi Kyereh (22.) erzielte mit einem herrlichen Freistoß das Führungstor für die Millerntor-Elf. Dennis Eckert Ayensa (35.) glich für den FCI aus, doch Guido Burgstaller (37.) mit seinem 17. Saisontor schoss die Gäste fast postwendend wieder in Front.

Simon Makienok (55.) machte für die Hamburger alles klar. In der 61. Minute hatte Makienok mit einem Kopfball den Pfosten Pech.

"Wenn wir unsere Leistung abrufen, dann können wir jeden Gegner schlagen. Wir haben einen deutlichen Schritt gemacht, wir sind heiß", sagte St. Paulis Philipp Ziereis bei "Sky".

Am Abend kann Darmstadt 98 bei Dynamo Dresden (20:30 Uhr/Sky und Sport1) allerdings an St. Pauli wieder vorbeiziehen. Die Schanzer hatten in den vergangenen Wochen respektable Ergebnisse erzielt und enttäuschten gegen die Norddeutschen keineswegs.

Ingolstadt war sogar spielbestimmend und entschied die Mehrzahl der Zweikämpfe für sich. St. Pauli war allerdings sehr effektiv im Torabschluss. Makienok hatte zudem Pech mit einem Kopfball an den Pfosten (61.).