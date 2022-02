Salihamidzic legt Streit mit Matthäus bei

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Spielten einst beim FC Bayern zusammen: Salihamidzic und Matthäus

Seit Wochen hängt bei Hasan Salihamidzic und Lothar Matthäus der Haussegen schief. Denn: Die einstigen Weggefährten beim FC Bayern stritten sich in der Öffentlichkeit über die vermeintlichen Problemzonen ihres Herzensklubs. Nun haben der Sportvorstand und der TV-Experte ihre Meinungsverschiedenheit beigelegt.

Hasan Salihamidzic und Lothar Matthäus kennen sich schon eine halbe Ewigkeit. Zwischen 1998 und 2000 kickten beide zusammen für den FC Bayern. Zwar gingen sie nach dem jeweiligen Karriereende unterschiedliche Wege, der Kontakt war jedoch beruflich wie privat nie abgerissen.

Und so überraschte in den vergangenen Wochen durchaus der harte Ton, den sowohl Salihamidzic als auch Matthäus an den Tag legten, als es um ihren FC Bayern ging. Der deutsche Rekordnationalspieler war es, der in seiner Funktion als "Sky"-Experte deutliche Kritik an den von Salihamidzic verpflichteten Abwehrspielern Lucas Hernández und Dayot Upamecano äußerte.

"Brazzo" ließ dessen Aussagen nicht lange unbeantwortet stehen und raunte, ihm sei es "vollkommen wurscht", was Matthäus bemängelt. Dieser legte kurz darauf nach, er könne den FC Bayern "nicht loben, wo es nichts zu loben gibt".

Matthäus: "Wir haben telefoniert"

Im Vorfeld der Bundesliga-Partie des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt erklärten die beiden Streithähne nun, dass der Zwist mittlerweile aus der Welt geschaffen wurde. "Wir haben telefoniert", verriet Matthäus und führte aus: "Jeder hat seine Ansicht. Er muss seine Arbeit machen, das verstehe ich auch. Aber ich muss auch meine Arbeit machen und wenn es etwas zu loben gibt, tue ich das. Wenn es etwas Kritisches gibt, muss ich das auch sagen."

Auch Salihamidzic wollte nicht länger über die Meinungsverschiedenheiten sprechen: "Wir schätzen uns gegenseitig, kennen uns seit so vielen Jahren. Aber wenn ich dann mal dagegenhalte, muss er das auch aushalten."

Inhaltlich stimmte der Sportvorstand der Kritik von Matthäus nur in Teilen zu. "Natürlich ist es klar, dass wir zu viele Gegentore bekommen", so Salihamidzic, der zugleich aber auch feststellte: "Es liegt nicht an der Klasse der Einzelnen." Man habe immer noch die "beste Defensive der Liga".

Der zuletzt viel kritisierte Dayot Upamecano etwa sei "nun jung. Er braucht noch Zeit, um zur Weltklasse zu kommen".