Stimmen: "Ich frage mich, was die im Keller machen"

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Zwischen Gladbachern und Wolfsburgern gab es hitzige Diskussionen

Gleich mehrere Schiedsrichter-Entscheidungen haben am 24. Bundesliga-Spieltag für große Diskussionen gesorgt. Beim turbulenten Krisengipfel zwischen Gladbach und Wolfsburg gab es gleich mehrere Aufreger. Die Stimmen.

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Es war ein richtig gutes Spiel. Das war ein gerechtes Unentschieden. Kompliment, dass wir gegen einen starken Gegner nach dem Gegentor die passende Antwort hinbekommen haben. Das war gut und wieder eine Weiterentwicklung. Deshalb nehme ich den Punkt gerne mit."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Beide Mannschaften haben ein sehr gutes, intensives Spiel gezeigt. Das Remis geht in Ordnung. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entschieden. Wir hatten Anfang der zweiten Halbzeit zwar etwas die Kontrolle verloren. Trotzdem habe ich meiner Mannschaft gesagt, dass ich zufrieden bin. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen."

Gerardo Seoane (Trainer Bayer Leverkusen): "Gratulation für die heutige Leistung. Sehr konzentriert von Anfang an. Wir haben zu null gespielt, was mich erfreut nach den letzten Wochen, wo wir immer wieder Gegentore bekommen haben. Es war ein verdienter Sieg."

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Gratulation zum verdienten Sieg. Insgesamt war es ein Spiel, das für uns nicht ganz einfach war, weil du wenig Ballbesitz hast, viel verteidigen musst. Gegen Leverkusen muss man immer auf der Hut sein. Wir hatten einzelne Momente, wo wir das ganze zum Wackeln hätten bringen können, aber das haben wir nicht gemacht."

Lukas Hradecky (Torhüter und Kapitän Bayer Leverkusen): "Es war nach der Niederlage in der letzten Woche eine gute Reaktion. Es war verdient. Wir hatten viele Chancen, aber Ortega hat gut gehalten. Es war ein kontrollierter Sieg, so muss es sein."

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) zu der Frage, ob alles andere als die Champions-League eine Enttäuschung wäre: "Definitiv. Wir sollten uns nicht auf das Ende fokussieren, sondern auf jedes Spiel und dabei die Punkte sammeln. Am Ende wollen wir in die Champions-League."

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld): "Wir hatten unsere Chancen und Umschaltsituationen, um vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Im Endeffekt haben wir es nicht schlau genug gespielt und waren in einigen Momenten zu passiv. Deshalb hat Leverkusen heute verdient gewonnen."

Gonzalo Castro (Arminia Bielefeld) zum Leverkusener 1:0: "Die Hälfte der Spieler kannte die Regel gar nicht, dass es nicht mehr abgepfiffen werden muss. Ich weiß nicht, ob da immer jemand sitzt der Langeweile hat und irgendwelche Regeln umschreibt. Wir sollten beim Fußball bleiben. Hand ist Hand und fertig."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Man hat in der ersten Hälfte eine Verunsicherung bei uns gesehen, dass diese drei Niederlagen in Serie nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Ruhe im Spiel mit dem Ball, das war um einiges besser. Wir haben auch zum richtigen Zeitpunkt das 2:0 gemacht, und die Rote Karte kam auch noch dazu."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "In der ersten Halbzeit haben wir eine Situation nicht gut verteidigt, ansonsten hatte Union keine Chancen. So geht es unglücklich mit einem Rückstand in die Kabine. In der zweiten Halbzeit war Union dann besser und hat verdient gewonnen."

Christopher Trimmel (Kapitän 1. FC Union Berlin) zu den angeblichen Unruhen im Verein: "Es gab intern überhaupt keine Unruhe, das war alles medial. Das hat uns nicht interessiert. Uns ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wichtig und auch die letzten drei Spiele waren nicht so schlecht."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben ein tolles Spiel gesehen. Wenn wir kurz vor der Pause das 1:3 kriegen, kann das Spiel auch anders laufen, am Ende können wir in Überzahl aber auch gewinnen. Die Mannschaft hat Willen gezeigt und sich diesen Punkt verdient. Das macht mir Mut, das macht mir Hoffnung. Der Punkt war sehr wichtig für uns."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir haben im Elf gegen Elf ein ordentliches Spiel gemacht, hatten eine riesige Chance zum 3:1. Zu den drei strittigen Szenen habe ich eine klare Meinung: Es war ein klarer Elfmeter bei Kruse, keine Rote Karte bei Lacroix, weil Thuram ihn umklammert, und danach bei der letzten Szene ein Foul. Nach dem Spielverlauf war es ein verdienter, guter und wichtiger Punkt."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) zur Gladbacher Defensive: "Wir müssen in den letzten Wochen einige Tore erzielen, um Spiele zu gewinnen. Unser Ansatz muss sein, mit unserer Qualität auch mal ein 1:0 zu erreichen und nicht immer drei oder vier Tore schießen zu müssen. Wir müssen weiterarbeiten und defensiv besser stehen, damit wir über die Defensive auch mal Spiele gewinnen können. Offensiv haben wir gute Qualitäten, aber der Ansatz muss sein, weniger Tore zu kassieren."

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Es war ein sehr turbulentes und emotionales Spiel. Leider haben wir die 2:0-Führung trotz einiger Chancen nicht ins Ziel bringen können. Vom Grundsatz her, waren wir in den entscheidenden Momenten vielleicht nicht griffig genug. Es gab die ein oder andere diskussionswürdige Entscheidung, das war auch Teil dieses Spiels."

Koen Casteels (Torhüter und Kapitän VfL Wolfsburg): "Gladbach ist eine gute Mannschaft, die nicht da steht, wo sie hingehört. Auf der anderen Seite hatten wir auch Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Die haben wir aber nicht genutzt, das fehlt uns aktuell noch ein wenig."

Max Kruse (VfL Wolfsburg) ...

... zum Spiel: "Wir haben uns vorgenommen zu gewinnen, haben 2:0 geführt und bekommen zwei dumme Gegentore. Wir haben dann noch große Chancen und bekommen einen klaren Elfmeter nicht. Die rote Karte kann man geben, da er den Ball mit der Hand fast mitnimmt. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Dann haben wir Glück, dass es nur 2:2 endet."

... zum möglichen Elfmeter: "Ich frage mich, was die im Keller machen. Es kann nicht der Fairplay-Gedanke sein, dass ich direkt hinfalle. Dann muss ich immer direkt fallen und es gibt Elfmeter. Klarer kann er mich nicht treffen. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Keller sitzen, aber sehr kompetent waren sie nicht."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Dass ist das Schöne: Dass der Sieg zustande kam, weil eine richtige Mannschaft auf dem Platz stand, die gemeinsam den Sieg erkämpft und phasenweise erspielt hat. Wir haben Mittwoch Pokal und dann Leipzig - in einer Woche zwei Ziele."

Tayfun Korkut (Trainer Hertha BSC): "Wenn man das Ergebnis und den Spielverkauf sieht, spiegelt das 0:3 das nicht wider. Nach dem Elfmeter, den man nicht geben darf, sind wir besser ins Spiel gekommen. Nach der Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe. Uns hat aber auch ganz klar die Effektivität gefehlt."

Maximilian Eggestein (SC Freiburg) ...

... zum Spiel: "In der ersten Halbzeit war es ein sehr guter Auftritt. Wir haben sehr dominant gespielt, aber dann ein wenig Ärger mit Standardsituationen hatten. In der zweiten Hälfte haben wir es zu Beginn ein wenig aus der Hand gegeben, aber die Einwechselspieler haben uns zum Ende hin nochmal geholfen."

... zum Elfmeter: "Im Spiel habe ich gesagt, dass es ein klarer Elfmeter war. Aber in der Wiederholung sieht man, dass wir in der Situation Glück hatten."

Vicenzo Grifo (Torschütze SC Freiburg) zum Elfmeter: "Es ist schon ein paar Mal passiert, dass solche Elfmeter nicht gepfiffen worden sind. Es tut mir ein wenig leid für Berlin. Der Kontakt ist da, aber man muss ihn nicht geben. Wir dürfen uns nicht beschweren, wenn er ihn nicht pfeift."

Fredi Bobic (Geschäftsführer Sport Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Das Ergebnis ist brutal. Wir haben versucht nach vorne zu spielen, in den entscheidenden Situationen aber nicht die Tore gemacht. Am Ende bekommen wir noch zwei Gurken, die auch aus dem Zufall entstehen. Wir müssen weiter dranbleiben und an den guten Dingen arbeiten. Aber die haben wir heute leider nicht genutzt."

... zum Elfmeter: "Es ist ein leichter Kontakt, aber das ist mir zu wenig. Das reicht für einen Elfmeter nicht aus. Wir müssen es so nehmen, aber für mich ist es eine klare Fehlentscheidung."

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben nicht immer die richtigen Mittel gewählt. Wir wurden ein bisschen beeindruckt durch die Konter. In der Endphase der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen hochgeschaltet. Nach dem Gegentor haben wir das Herz in die Hand genommen und das Spiel minütlich auf unsere Seite gezogen. Wir wissen, dass wir Spiele drehen können. Das spricht für die Mannschaft, die bis zum Schluss weitermacht."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Es ist bitter für uns. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren 1:0 in Führung und fahren mit leeren Händen nach Hause. Das ist extrem schwer zu verkraften. Aber was ich versprechen kann, ist, dass diese Mannschaft wieder aufstehen wird. Und wir werden in der Verfassung sein, nächste Woche das Spiel gegen Mönchengladbach zu gewinnen. Es ist Zeit, dass wir uns belohnen."

"Sky"-Experte Dietmar Hamann ...

... zum möglichen Foulelfmeter an Max Kruse: "Der Schiedsrichter muss die Situation bewerten und nicht das was danach passiert. Er wird klar am Knöchel getroffen. Das ist ein Strafstoß, da gibt es keine zwei Meinungen. Durch eine solche Situation provozieren wir, dass Spieler bei dem kleinsten Kontakt auf den Boden gehen."

... zu Bayer Leverkusen: "Sie machen es wunderbar, spielen guten Fußball und haben es heute ohne Schick gut gelöst. Aber die Verfolger sitzen ihnen im Nacken. Sie müssen dranbleiben. Es wäre nicht das erste Mal, wenn sie es noch verspielen. Es wird ein enges Rennen"

... zu Hertha BSC: "Freiburg war nicht drei Tore besser, aber Berlin muss anfangen zu punkten. So wie sie aktuell spielen, sind die Augsburger und Stuttgarter die einzige Chance der Hertha. Sie sind abhängig davon, dass die Konkurrenz verliert. Man muss sich Sorgen um Berlin machen."