Roman Abramovich gibt Kontrolle über den FC Chelsea ab!

Roman Abramovich ist nicht mehr länger der Besitzer des FC Chelsea

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die von westlichen Staaten angekündigten Sanktionen haben Folgen für den FC Chelsea. Wie der englische Premier-League-Klub am Samstagabend mitteilte, gibt der Russe Roman Abramovich seine Macht als Eigentümer ab.

Roman Abramovich sitzt nicht mehr länger dem FC Chelsea vor. "Ich habe meine Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen", so der Milliardär laut einem Statement, das der FC Chelsea am Samstagabend veröffentlichte: "Ich bleibe diesen Werten verpflichtet. Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea."

Zuvor hatte das Wirtschaftsportal "Bloomberg" berichtet, dass sich mehrere Investoren mit einer möglichen Übernahme des Klubs aus London beschäftigen.

Offen blieb am Tag vor dem Ligapokal-Finale am Sonntag im Wembleystadion gegen den FC Liverpool, ob Abramovich sich dauerhaft oder nur vorübergehend aus dem operativen Geschäft der Blues zurückzieht.

Abramovich habe seine Rolle in den "fast 20 Jahren" als Eigentümer des Londoner Klubs um Teammanager Thomas Tuchel und den deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner "immer als Hüter des Vereins gesehen, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es heute sind".

Abramovich hatte die Blues 2003 für umgerechnet fast 166 Millionen Euro übernommen. Heute wird der Wert des Klubs auf 1,9 Milliarden Euro taxiert. Der Russe ist einer von zahlreichen Oligarchen, denen Sanktionen aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine drohen.

Im britischen Parlament wurde bereits vorgeschlagen, seine Konten einzufrieren und Besitztümer inklusive Chelsea zu beschlagnahmen. Abramovich soll dem russischen Machthaber Vladimir Putin, dessen Truppen am Donnerstag in die Ukraine überfallen hat, nahestehen.

Das Abramovich-Statement im Wortlaut:

"In den fast 20 Jahren, in denen ich Eigentümer des FC Chelsea bin, habe ich meine Rolle immer als Hüter des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass wir heute so erfolgreich sind, wie das heute der Fall ist, während wir etwas für die Zukunft aufbauen und gleichzeitig auch eine positive Rolle in unseren Gemeinden spielen. Ich habe meine Entscheidungen immer im besten Interesse des Klubs getroffen. Ich bleibe diesen Werten verpflichtet. Aus diesem Grund übertrage ich heute den Treuhändern der gemeinnützigen Chelsea-Stiftung die Verwaltung und Betreuung des FC Chelsea. Ich glaube, dass sie derzeit am besten in der Lage sind, die Interessen des Vereins, der Spieler, der Mitarbeiter und der Fans zu wahren."