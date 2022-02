Nächster BVB-Schock: Meunier droht Saison-Aus

Revierfoto via www.imago-images.de

Thomas Meunier wird dem BVB lange fehlen

Schlechte Nachrichten für den BVB: Abwehrspieler Thomas Meunier hat sich im Europa-League-Spiel gegen die Rangers aus Glasgow schwerer als befürchtet verletzt. Ob der Belgier in dieser Saison noch einmal auf den Platz zurückkehrt, ist unklar.

Wie der BVB am Sonntag mitteilte, hat sich Thomas Meunier bei der Europa-League-Partie am vergangenen Donnerstag in Glasgow eine Sehne an der Oberschenkelrückseite gerissen.

Der Abwehrspieler werde dem Team "im März und April definitiv nicht zur Verfügung stehen", heißt es in der Mitteilung.

Ob der Belgier in dieser Saison überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehrt, steht in den Sternen und hängt maßgeblich vom Heilungsverlauf ab.

Im Mai stehen für den BVB lediglich noch die beiden Bundesligaspiele gegen Fürth und Hertha BSC auf dem Programm. Ihr letztes Pflichtspiel 2021/22 absolvieren die Schwarz-Gelben am 14. Mai.



Die Pechsträhne der letzten Monate setzt sich für Meunier mit der neuerlichen Verletzung unvermindert fort. In der jüngeren Vergangenheit musste der Außenverteidiger immer wieder mal angeschlagen pausieren. In der Vorsaison verpasste er wegen verschiedener Blessuren neun Pflichtspiele, in der laufenden Spielzeit stand er Trainer Marco Rose bisher ebenfalls in neun Partien nicht zur Verfügung.

Meunier nie wieder im BVB-Trikot?

Ob die Dortmund-Fans den Belgier überhaupt noch mal in ihren Farben sehen werden, steht indes nicht fest. Bereits im Winter gab es rund um Meunier Wechsel-Gerüchte. Damals hieß es unter anderem, der FC Barcelona beschäftige sich mit dem Abwehrspieler, der im Tausch für Sergino Dest nach Katalonien wechseln könne. Doch daraus wurde bekanntlich nichts.

Meuniers Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2024. Eine vorzeitige Trennung gilt als möglich, zumal die Verantwortlichen mit den Auftritten des Belgiers nicht immer zufrieden waren.