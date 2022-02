Medien: Bayern lässt Hintertür für Haaland offen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Vom BVB zum FC Bayern? Diese Option ist für Haaland angeblich noch nicht vom Tisch

Ob Weltfußballer Robert Lewandowski auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt, ist Stand heute noch ungewiss. Zwar gibt es zumindest von Vereinsseite aus eine klare Tendenz, doch restlos überzeugt sind die Münchner nicht. Deshalb hält sich der Rekordmeister offenbar weiter eine Hintertür für einen möglichen Transfer von BVB-Star Erling Haaland offen.

Der FC Bayern, das hat Sportchef Hasan Salihamidzic am Wochenende unmissverständlich erklärt, will Robert Lewandowski im kommenden Sommer unter keinen Umständen abgeben. Da der Pole gleichzeitig nicht mit nur einem Jahr Restlaufzeit in die nächste Spielzeit gehen will, bleibt den Münchner somit nur die Option, das 2023 auslaufende Arbeitspapier mit dem Stürmer zu verlängern.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, schließlich haben bis jetzt nicht mal Gespräche zwischen Spieler und Klub stattgefunden.

Dass die Vertragsverlängerung mit dem Polen kein Selbstläufer wird, weiß offenbar auch die Führungsetage der Bayern. Aus diesem Grund soll sie die Hintertür für einen Transfer von Erling Haaland weiter offenlassen. Das berichtet "Bild". Allerdings, schränkt das Blatt im gleichen Atemzug ein, sei ein Transfer des Norwegers für die Münchner finanziell eigentlich nicht zu stemmen.

Wie teuer wird das "Paket Haaland" für den FC Bayern?

Das Gesamtpaket Haaland wird den aufnehmenden Verein am Ende vermutlich um die 250 Millionen Euro kosten.

Fällig wird nicht nur die Ablöse, die bei rund 75 Millionen Euro liegt, sondern auch eine satte Berater-Provision für Mino Raiola. Der Italiener fordert angeblich bis zu 40 Millionen Euro. Eine zweistellige Millionensumme soll dazu noch an Vater Alf-Inge Haaland gehen. Obendrauf kommt schließlich noch das Gehalt, das bei deutlich über 20 Millionen Euro pro Jahr liegen wird. Bei einem Vertrag über fünf Jahre werden also auch hier noch mal über 100 Millionen Euro fällig.

Dass dieses Paket für die Münchner deutlich zu teuer ist, erklärten Herbert Hainer, Oliver Kahn und Co. in der Vergangenheit mehrfach. Ob sie im Fall eines Lewandowski-Abgangs aber vielleicht doch noch einen Weg finden, die nötigen finanziellen Reserven zu mobilisieren, scheint zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Wirklich realistisch scheint diese Variante aber auch nicht.