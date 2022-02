Lewandowski-Abgang? "Er entscheidet, nicht der Verein"

BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik via www.imago-images.de

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Laut Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann bestimmt Robert Lewandowski ganz allein über das Ende seiner Erfolgsära beim FC Bayern und einen möglichen Abgang vom deutschen Rekordmeister.

"Es steht außer Frage, dass die Bayern ihn behalten wollen. Letztendlich wird er eine Entscheidung treffen. Ich glaube, er entscheidet, nicht der Verein. Wenn er denkt, dass er woanders eine bessere Chance hat, den Ballon d'Or zu gewinnen, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit, das im Sommer zu machen", sagte Hamann in der Talk-Sendung "Sky 90".

Den mutmaßlichen Dissens zwischen Lewandowski und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, den Aussagen beider rund um das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag nahelegten, sieht Hamann gelassen.

"Die arbeiten so lange zusammen, die werden irgendwann schon miteinander sprechen. Es sind jetzt wichtige Wochen und Lewandowski hat ja noch ein Jahr Vertrag", sagte der ehemalige Profi des FC Bayern.

Salihamidzic hatte am "Sky"-Mikrofon einen Abgang von Lewandowski im kommenden Sommer kategorisch ausgeschlossen.

Der polnische Torjäger reagierte verwundert, er habe die Aussage in dieser Form von Vereinsseite "zum ersten Mal" gehört. Er sei "für alles offen", so der 33-Jährige. "Alles zum Thema Vertrag ist für mich Thema Nummer zwei, das rückt in den Hintergrund."

"Der FC Bayern muss ein wenig aktiver werden"

Verständnis für das bislang offensichtlich zurückhaltende Vorgehen des FC Bayern in der Personalie Lewandowski äußerte der Münchner Double-Trainer Felix Magath.

"Der Spieler ist derjenige, der bestimmt, was passiert. Nicht der Verein. Von daher glaube ich, dass bislang keine Notwendigkeit für den FC Bayern bestand, dieses Thema schon aufzumachen. Es kommt irgendwann, aber ich glaube nicht, dass das von Bayern kommen musste. Das hat sich durch das Interview vielleicht verändert und der FC Bayern muss ein wenig aktiver werden", konstatierte der 68-Jährige.