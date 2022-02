HSV-Spieler motzt nach Derbypleite: "Lächerlich!"

KBS-Picture Kalle Meincke via www.imago-images.de

Jonas Meffert (r.) unterlag im Nordderby gegen Werder Bremen

Schiedsrichter Daniel Siebert stand im Nordderby in der 2. Bundesliga gleich mehrere Male im Blickpunkt. Der Unparteiische entschied unter anderem zweimal auf Handelfmeter für den SV Werder Bremen, der letztlich mit 3:2 beim Hamburger SV gewann und seine Spitzenposition im Aufstiegsrennen festigte.

Auf Seite des unterlegenen HSV zeigten sich die Protagonisten naturgemäß frustriert und verbittert über die Entscheidungen des Schiedsrichters, gleich zwei Elfmeter nach vermeintlichen Handspielen gegen sich gepfiffen bekommen zu haben.

Einer von ihnen war Mittelfeldspieler Jonas Meffert, dem in der ersten Halbzeit ein Ball an die Hand gesprungen war. Erst nach Eingriff des Video-Schiedsrichters wurde in der 10. Minute auf Handelfmeter entschieden.

"Normalerweise sagt man, der VAR greift ein, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Der schießt mich aus einem Meter an, ich ziehe die Hand zurück. Das ist niemals eine klare Fehlentscheidung. Das ist für mich lächerlich!", echauffierte sich der 27-Jährige nach dem verloren gegangenen Derby am "Sky"-Mikrofon.

Schiedsrichter Siebert mit bemerkenswertem Statement

Nach dem 2:3 aus Hamburger Sicht wurde auch der Unparteiische selbst zu den vielen strittigen Situationen befragt. Siebert betonte dabei den bemerkenswert fairen Umgang der Profis auf beiden Seiten mit seinen Entscheidungen während des Spiels, wenngleich sich der Frust von Meffert und Co. nach Abpfiff dann doch auf den Referee konzentrierte.

"Ein paar Spiele habe ich jetzt auch schon auf dem Buckel: Ich fand es wirklich verblüffend und möchte mich da noch einmal bei den Beteiligten auf dem Feld bedanken, dass trotz der vielen strittigen Entscheidungen und der hitzigen Atmosphäre ich das Gefühl hatte, dass meine Entscheidungen wirklich akzeptiert werden. Das ist ein tolles Gefühl heutzutage, das muss man auch mal loswerden", so der 37-Jährige im Gespräch mit dem "NDR".

Durch die dritte Niederlage der laufenden Saison rangiert der HSV in der 2. Bundesliga weiterhin nur auf Platz vier und damit hinter den Aufstiegsrängen.