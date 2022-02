Medien: FC Bayern beobachtet Real-Star

JB Autissier via www.imago-images.de

Wird angeblich vom FC Bayern beobachtet: Dani Carvajal (re.)

Der FC Bayern ist nach wie vor auf der Suche nach zwei neuen Abwehrspielern. Einer soll die Lücke schließen, die Niklas Süle in der Innenverteidigung hinterlässt. Ein weiterer Neuzugang soll die Baustelle beheben, die sich auf der rechten Seite aufgetan hat. Die Lösung für das zweite Problem könnte ein Star von Real Madrid sein.

Mit Benjamin Pavard und Bouna Sarr verfügt der FC Bayern derzeit über zwei etatmäßige Rechtsverteidiger, die beide nicht das spielen, was sich Trainer Julian Nagelsmann und Co. eigentlich vorstellen.

Pavard lässt seine Klasse zwar immer wieder aufblitzen, konstant hohes Niveau bringt aber auch der Weltmeister nicht auf den Platz. Sarr gilt dagegen schon lange als kapitaler Fehlgriff und ist nur noch im Klub, um sich sein Gehalt abzuholen. Im Sommer wird der FC Bayern diesem enttäuschenden Kapitel ein Ende setzen.

Um die Problemzone auf der rechten Abwehrseite zu schließen, sieht sich der Rekordmeister angeblich schon länger nach Neuzugängen um. Fündig geworden sind die Münchner spanischen Medien zufolge einmal mehr bei Real Madrid.

Bedient sich der FC Bayern bei Real Madrid?

Das Portal "defensacentral" berichtet, dass der Rekordmeister an einer Verpflichtung des ehemaligen Bundesligaspielers Dani Carvajal interessiert ist.

Der 30-Jährige wurde schon vor einigen Monaten mit einem Wechsel an die Isar in Verbindung gebracht. Damals wie heute sollen die Bayern-Verantwortlichen nicht nur Carvajals Klasse, sondern auch seine Bundesliga-Kenntnisse besonders zu schätzen wissen. Der spanische Nationalspieler lief in der Saison 2012/13 für Bayer Leverkusen auf, bevor er nach dem Leihende nach Madrid zurückkehrte.



Große Chancen auf eine Verpflichtung des Außenverteidigers sollten sich die Münchner dem Bericht zufolge aber nicht machen, zumal es gleich zwei große Probleme gibt.

Das eine: Real Madrid will Carvajal, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, auf keinen Fall ziehen lassen. Das andere: Auch Carvajal selbst denkt angeblich nicht daran, die Königlichen zu verlassen. Ein Wechsel nach München scheint damit so gut wie ausgeschlossen.