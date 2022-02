Ricken sieht "ganz spannende Spieler" beim BVB

unknown

Lars Ricken leitet beim BVB den Nachwuchsbereich

Am Dienstagabend (21 Uhr) trifft die U19 von Borussia Dortmund in der Youth League auf Manchester United. Die BVB-Talente wollen dabei die Plattform nutzen, sich für das Profiteam zu empfehlen. Nachwuchsdirektor Lars Ricken sieht bei einigen Juniorenspielern durchaus das Potenzial für eine große Karriere.

Borussia Dortmund gehört im deutschen Fußball seit Jahren zu den erfolgreichsten Klubs in der Nachwuchsarbeit. So gewann die U19 des BVB unter anderem 2016, 2017 und 2019 die A-Junioren-Meisterschaft. Allerdings steht mit Felix Passlack aus diesen Mannschaften derzeit nur ein einziger Feldspieler im Profikader der Schwarz-Gelben.

"Beim BVB herrscht höchster Anspruch in allen Wettbewerben. Da ist es nicht immer einfach, den Sprung zu schaffen", begründete Nachwuchsdirektor Lars Ricken gegenüber dem "kicker" die Tatsache.

Allerdings betonte die Vereinsikone gleichzeitig: "Aber Youssoufa Moukoko steht als Spieler aus der eigenen Jugend ebenfalls im Kader, auch Giovanni Reyna und Ansgar Knauff bis zu seiner Leihe. Und aus den Jahrgängen spielen zum Beispiel Amos Pieper, Luca Kilian, Janni Serra, Tobias Raschl, Orel Mangala oder Jacob Bruun Larsen in der Bundesliga, Christian Pulisic beim FC Chelsea."

BVB möchte Erwartungen "nicht zu groß werden lassen"

Die "Durchlässigkeit mit summierten Marktwerten in dreistelliger Millionenhöhe in den Profibereich" sei in den Jahrgängen "schon sehr hoch", betonte Ricken.



Der BVB wolle den Rucksack für die Nachwuchsspieler "nicht zu voll zu machen und die Erwartungen nicht zu groß werden zu lassen". Aufgrund dessen nannte Ricken auf die Frage, von welchen Spielern des aktuellen Jahrgangs er sich den großen Durchbruch beim BVB erhoffe, keine konkreten Namen.

Die Borussia hätte "ganz spannende Spieler" im U19-Bereich, "die nicht nur das Potenzial haben, in die Bundesliga zu kommen, sondern auch Bundesligaspieler bei Borussia Dortmund zu werden. Sie sollen aber die nötige Zeit für ihre Entwicklung bekommen", so Ricken.