Gazprom-Nachfolge: Veltins sagt dem FC Schalke ab

Krystof Kriz via www.imago-images.de

Veltins wird nicht neuer Hauptsponsor beim FC Schalke 04

Die Brauerei Veltins tritt beim FC Schalke 04 nicht die Nachfolge von Gazprom als Hauptsponsor an.

"Eine Veränderung der vertraglich langfristig angelegten Zusammenarbeit zwischen dem FC Schalke 04 und der Brauerei C. & A. Veltins steht nicht auf der Tagesordnung", teilte das Unternehmen aus Grevenstein im Sauerland, das auch als Namenssponsor der Schalker Arena fungiert, gegenüber "Bild" mit.

Für viele S04-Fans dürfte das Veltins Statement und die damit verbundene Absage an ein ausgeweitetes Engagement bei den Knappen eine Enttäuschung sein.

Der Konzern war in Anhängerkreisen zuletzt so etwas wie der Top-Favorit bei der Sponsorensuche.

FC Schalke 04 will "zeitnah" neuen Hauptsponsor präsentieren

Diese wird für Schalke nötig, weil die langjährige Partnerschaft mit Gazprom nach dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine keine Zukunft mehr hat.

Die Trennung von dem Energieriesen gab der Revierklub am Montag offiziell bekannt. "Zeitnah" werde ein neuer Hauptsponsor präsentiert, hieß es in der Schalker Pressemitteilung.

"Spox" hatte zuletzt berichtet, es stehe ein einheimisches Unternehmen parat, das gerne einsteigen würde. Ein konkreter Firmenname sickerte bislang nicht durch. Klar ist nun aber, dass es Fan-Favorit Veltins nicht wird.

FC Schalke drohen Millionen-Einbußen

Das Problem für Schalke: Gazprom überwies zuletzt trotz des bitteren Abstiegs in die 2. Bundesliga noch bis zu zehn Millionen Euro pro Saison nach Gelsenkirchen. Einen neuen Hauptsponsor mit ähnlicher Finanzkraft zu finden, scheint nahezu aussichtslos. Schalke drohen also wohl finanzielle Einbußen in Millionenhöhe, zumal die Schuldenlast nach wie vor exorbitant ist.

Parallel stehen die Knappen auch vor großen sportlichen Herausforderungen. Im engen Kampf um den Aufstieg braucht das Team von Trainer Dimitrios Grammozis unbedingt Siege. Am Samstag im Auswärtsspiel beim Karlsruher SC, dem ersten ohne Gazprom auf der Trikotbrust, reicht es jedoch nur zu einem 1:1.