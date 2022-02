Keine Soforthilfe für den FC Bayern? Zweifel an Gravenberch

via www.imago-images.de

Ryan Gravenberch soll ins Visier des FC Bayern geraten sein

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, der FC Bayern sei an einer Verpflichtung von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam interessiert. Ein Experte glaubt allerdings nicht, dass der Mittelfeld-Youngster den Münchnern schnell weiterhelfen würde.

"Ist er eine direkte Verstärkung ab dem jetzigen Zeitpunkt? Das bezweifle ich", erklärte Ex-Bundesliga-Spieler Jan-Aage Fjörtoft von "Bild TV" auf das vermeintliche Interesse des FC Bayern an Gravenberch angesprochen .

Dass der deutsche Rekordmeister dennoch die Fühler nach Gravenberch ausgestreckt haben soll, wundert den Norweger allerdings nicht. "Mit Geld wird man gegen die anderen Vereine immer verlieren. Deswegen muss man solche Talente gewinnen", so Fjörtoft. Daher sei es interessant zu sehen, um wen sich die Bayern bemühen werden.

Grundsätzliche Zweifel am Vermögen von Gravenberch hat Fjörtoft nicht, sieht aber noch Steigerungsbedarf beim niederländischen Nationalspieler. Der 19-Jährige erinnere ihn "an Paul Pogba", erklärte Ex-Angreifer Fjörtoft. "Er ist ein Box-to-box-Spieler. Ein Spieler mit einem guten ersten Kontakt. Manchmal hat er nur etwas zu viele Berührungen. Er ist ein Talent. Er geht in die Ajax-Schule, das ist für alle Fußballer eine große Ausbildung."

FC Bayern wird Ablöse zahlen müssen

Im Poker um Gravenberch dürfte es allerdings noch eine weitere große Hürde geben: Die Ablöse.

Ajax soll angeblich mindestens 25 Millionen Euro für sein Juwel fordern, eine nicht geringe Summe, die der FC Bayern vor allem angesichts der Folgen der Corona-Krise nicht leichtfertig in den Ring werfen dürfte.

Gravenberch ist seit der letzten Saison im Mittelfeld der Amsterdamer gesetzt. In der laufenden Spielzeit bestritt der 1,90-m-Mann bereits 32 Pflichtspiele (1 Tor, 4 Vorlagen) für Ajax, 27 davon von Beginn an. Sein Vertrag in der niederländischen Hauptstadt endet im Sommer 2023. Dass er Ajax dann ablösefrei verlässt, schloss Gravenberch bereits aus.