Gnabry-Poker: Experte hat "nicht das allerbeste Gefühl"

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Serge Gnabry ist beim FC Bayern ein Leistungsträger

Auch wenn der FC Bayern 2021/22 sportlich bei Weitem nicht immer glänzt, ist den Münchnern die zehnte Meisterschaft in Folge wohl nicht mehr zu nehmen. An der Säbener kann man den Fokus also weiter auf die Planungen für die Zukunft legen. Der Verbleib eines absoluten Leistungsträger wird nun allerdings - durchaus überraschend - infrage gestellt.

Serge Gnabry könnte beim großen Weichenstellen des FC Bayern auf der Strecke bleiben. Das vermutet zumindest Bayern-Experte Florian Plettenberg von "Sky".

"Ich persönlich glaube, dass es bei Gnabry schwierig werden könnte, wenngleich ihn alle halten möchten. Aber das zieht sich jetzt schon so lange über Monate und man findet keinen Konsens bei den Gehaltsvorstellungen. Es erinnert in Nuancen an den Niklas-Süle-Poker", beurteilt Plettenberg den Vertrags-Poker um den deutschen Nationalspieler.

Der Vertrag des 26-jährigen Flügelspielers endet im Sommer 2023, um nicht in Bedrängnis zu kommen, dürfte dem FC Bayern allerdings daran gelegen sein, noch vor dem Start der neuen Saison mit Gnabry zu verlängern. Zumal die ablösefreien Wechsel von David Alaba im Sommer 2021 und Niklas Süle nach der laufenden Spielzeit die Antennen der Münchner Bosse geschärft haben dürften.

Dass es trotz angeblich guter Voraussetzungen weiterhin keinen Vollzug zu vermelden gibt, trübt Plettenbergs Zuversicht.

FC Bayern: Gnabry will nicht zocken, aber ...

"Nach unseren Informationen zockt Gnabry aber nicht darauf, zu gehen oder als ablösefreier Spieler im nächsten Jahr zu gehen. Er möchte eigentlich gerne bleiben", so der "Sky"-Reporter, der jedoch einschränkt: "Aber da habe ich aktuell nicht das allerbeste Gefühl. Bei Müller und Neuer ist es eine andere Situation."

Auch bei Bayern-Urgestein Thomas Müller und Keeper Manuel Neuer sowie Torjäger Robert Lewandowski (alle haben ebenfalls noch Vertrag bis 2023) steht eine Verlängerung der Zusammenarbeit an. Bei Corentin Tolisso (Vertrag bis 2022) muss man sogar noch schneller handeln, will man den einstigen Rekordeinkauf doch noch halten.

Darin liegt laut Plettenberg auch das Problem: "Müller, Neuer, Lewandowski, Gnabry - möglicherweise Tolisso. Das ist ein Gesamtpaket von 200, 250 Milionen Euro, das der FC Bayern investieren muss, um mit diesen Spielern zu verlängern." Eine enorme Summe, die gerade infolge der finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie nicht leichtfertigt investiert werden dürfte.

Dass man ausgerechnet Gnabry daher ziehen lassen würde, scheint zwar eine gewagte These zu sein. Auf der anderen Seite dürfte der gebürtige Stuttgarter eine satte Ablöse einspielen und den Handlungsspielraum des FC Bayern damit deutlich erhöhen.