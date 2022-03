Causa Lewandowski: Salihamidzic in der Kritik

Frank Hoermann / SVEN SIMON

Bleibt Lewandowski (li.) über 2023 hinaus beim FC Bayern?

Bleibt Robert Lewandowski auch langfristig beim FC Bayern? Pikante Aussagen vom Wochenende ließen jedenfalls durchscheinen, dass hinter den Kulissen bislang weniger über die Zukunft des Stürmer-Stars geredet wurde, als gemeinhin vermutet. TV-Experte Lothar Matthäus sieht Parallelen zum Fall von Niklas Süle und warnt.

Als Robert Lewandowski nach dem 1:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt am Samstagabend auf Worte von Sportvorstand Hasan Salihamidzic angesprochen wurde, der kurz zuvor gesagt hatte, dass der FC Bayern alles tun werde, um mit dem Polen zu verlängern, reagierte der Bayern-Angreifer verwundert. "Das höre ich zum ersten Mal", sagte er und sorgte damit für großen Wirbel und Verwunderung. Auch bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Wie kann es [...] sein, dass der beste Fußballspieler der Welt davon bisher noch nichts gehört hat? Ich wage zu behaupten, dass Uli Hoeneß auf die Frage nach Lewandowskis Zukunft den Reporter zumindest sprichwörtlich verschlungen hätte. Hoeneß hätte in so einem Interview nach dem Motto gehandelt: Fakten statt Floskeln", erklärte Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" und legte den Finger noch tiefer in die Wunde.

"Die interne Kommunikation scheint bei Lewandowski genauso unglücklich zu sein wie bei Süle", konstatierte der 60-Jährige. Süle hatte zuletzt eine Verlängerung ausgeschlagen und seinen Abschied aus München angekündigt, unter anderem, weil er sich zu wenig wertgeschätzt fühlte.

"Da hätte ich mir von Hasan ein viel klareres und deutlicheres Statement in Richtung Lewandowski gewünscht", betonte Matthäus und fügte an, dass externe Bekundungen zwar gut seien, entscheidend sei aber vielmehr, "dass Lewandowski intern ein klares Statement bekommt. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein".

Matthäus: Lieber Lewandowski als Haaland beim FC Bayern

Dabei sollte der FC Bayern laut Matthäus alles versuchen, Lewandowski über 2023 hinaus zu halten. "Er passt perfekt zum Spielstil dieser Mannschaft und den Werten dieses Klubs. Er schießt Jahr für Jahr 40, 50 oder noch mehr Tore. Er ist im Grunde nie verletzt. Er pflegt seinen Körper wie kaum ein Zweiter. Er wird immer besser", führte der 60-Jährige die Vorzüge des polnischen Nationalspielers aus.

"Und wenn der Welt-Fußballer vor laufender Kamera verrät, man habe ihm noch nicht mitgeteilt, dass man ihn unbedingt behalten möchte, dann würde ich hellhörig werden", warnte Matthäus.

Den einzigen Grund, der dieses Verhalten begründen könnte, wäre für den TV-Experte, wenn die Bayern an einem Sommer-Transfer von Erling Haaland vom BVB interessiert wären. "Aber das Versprechen müsste man schon ziemlich sicher haben, bevor man Lewandowski ziehen lässt."

Außerdem sei ein Haaland-Transfer auch mit einem Risiko verbunden. "Haaland ist vom Gefühl her öfter verletzt. Natürlich ist er ein großartiger Mittelstürmer, dem höchstwahrscheinlich die Zukunft im Weltfußball gehören kann. Ob er allerdings zum FC Bayern passt, weiß man immer erst danach." Für Matthäus steht mit Bezug auf einen Haaland-Wechsel fest: "Ich würde das nicht machen."