Neue Spekulationen um Sabitzer-Zukunft beim FC Bayern

Marcel Sabitzer im Spiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt

Erst zum sechsten Mal in der laufenden Saison durfte Marcel Sabitzer beim FC Bayern in der Bundesliga von Beginn an ran, und wieder einmal wurde er den Erwartungen an seine Person nicht gerecht.

Statt sich endlich ins zentral-defensive Mittelfeld der Münchner hereinzukämpfen und als weiterer Stabilisator neben Joshua Kimmich aufzutauchen, war der Sommer-Einkauf am Samstagabend beim knappen 1:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt wieder einmal das genaue Gegenteil.

Sabitzer spielte verunsichert, produzierte 18 Ballverluste und wirkte einmal mehr im Spiel des FC Bayern nicht ganz angekommen.

Während Nebenmann Joshua Kimmich erneut seine Führungsqualitäten unter Beweis stellte und mit 86 angekommenen Pässen (93 Prozent) und 121 Ballkontakten der beste Bayern-Spieler des Abends war, tauchte Sabitzer mit 54 Ballkontakten und einer schlechten Passquote von nur 75 Prozent ab und wurde nach 67 Minuten von Cheftrainer Julian Nagelsmann vom Feld genommen. Dass Sabitzer überhaupt noch eine Verstärkung für die Münchner werden kann, zweifeln nicht wenige an.

Zuletzt mehrten sich bereits die Spekulationen, wonach das bisherige Missverständnis des FC Bayern mit Marcel Sabitzer schon im kommenden Sommer wieder enden könnte.

Dass der Österreicher tatsächlich schon in drei Monaten wieder abgegeben werden könnte, soll nach einem jüngsten "Sport1"-Bericht aber "noch nicht ernsthaft diskutiert werden".

Rückt Musiala für Sabitzer in die Startelf des FC Bayern?

Dem Medienbericht zufolge gilt Sabitzer derzeit nur als Verkaufskandidat Nummer drei beim FC Bayern, was die Mittelfeldspieler anbelangt. Eher sollen die Klubbosse weiterhin mit den Gedanken spielen, Corentin Tolisso oder Marc Roca nach diesem Saisonende abzugeben.

Nach seiner verpatzten Bewährungsprobe in Frankfurt droht dem 27-Jährigen trotzdem erst einmal wieder die Bank. Auch, wenn Leon Goretzka (Knieverletzung) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) weiterhin verletzt fehlen, ist ein Startelf-Einsatz in den kommenden Wochen alles andere als gesichert.

Vielmehr könnte Jamal Musiala in den kommenden Wochen neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld weitere Gelegenheiten erhalten, sich zu beweisen.